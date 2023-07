Thời điểm nào tốt để người Việt sở hữu xe hạng sang trong năm 2023?

Thị trường ô tô trong nước đối mặt nhiều thách thức từ nay đến cuối năm



Sau Quý I ghi nhận những dấu hiệu phục hồi tích cực, thị trường ô tô trong nước đã phải đối mặt với những cơn "rung lắc" đáng báo động. Cụ thể trong tháng 4/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường chỉ đạt 22.409 xe, giảm 25% so với tháng 3/2023 và "lao dốc" 47% so với cùng kỳ tháng 4/2022, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Theo số liệu mới nhất của VAMA tháng 5/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô chỉ đạt 20.726 xe, giảm 8% so với tháng 4 trước đó và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, báo cáo của VAMA vừa công bố vào trung tuần tháng 7 cho thấy, doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 6 vừa qua đã đạt 23.800 xe các loại, tăng 15% so với tháng trước.

Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường, nhưng cũng cần nhìn nhận một thực tế là ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với nguy cơ lạm phát gia tăng ngày càng rõ nét đã tác động mạnh đến dòng tiền, khiến cho không ít khách hàng Việt Nam phải thắt chặt chi tiêu và không còn hào phóng mua sắm, "lên đời" ô tô như giai đoạn trước đây.

Trước dự báo thị trường vẫn còn ở giai đoạn khó khăn trong những tháng tiếp theo, nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng đã được chính phủ và các hãng xe nhanh chóng triển khai. Nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất cho khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô vào thời điểm hiện tại đã bắt đầu áp dụng rộng rãi như giảm phí trước bạ, hay ưu đãi cho khách hàng thân thiết.

Nhiều khách hàng mua xe sang hưởng lợi từ chính sách kích cầu

Các loại xe lắp ráp và sản xuất tại Việt Nam sẽ chính thức được giảm 50% lệ phí trước bạ, áp dụng từ ngày 01/07 đến hết ngày 31/12/2023. Không thể phủ nhận hiệu ứng tích cực từ việc giảm phí trước bạ khi giúp chi phí mua xe ô tô trở nên "dễ thở" hơn hẳn, đặc biệt là khách hàng đang có nhu cầu sở hữu những mẫu xe sang lắp ráp trong nước.

Đáng chú ý phải kể đến Mercedes-Benz Việt Nam. Thương hiệu hiện đang sở hữu đến 4 dòng xe lắp ráp trong nước được áp dụng mức hỗ trợ này trên giá bán lẻ đề xuất, bao gồm những đại diện cực kỳ hấp dẫn khách Việt như C-Class (1,709 – 2,199 tỷ đồng), E-Class (2,159 – 3,209 tỷ đồng), GLC thế hệ X253 (1,909 – 2,639 tỷ đồng), GLC thế hệ mới X254 (2,299 – 2,799 tỷ đồng) và mẫu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG C 43 4MATIC (2,960 tỷ) vừa được ra mắt.

Mercedes-Benz Việt Nam nối dài đặc quyền, tri ân khách hàng thân thiết

Bên cạnh những ưu đãi vốn có, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục gia tăng thêm những đặc quyền dành riêng cho những khách hàng đã lựa chọn đồng hành cùng thương hiệu trong suốt nhiều năm qua.

Giờ đây, việc sở hữu một mẫu xe mới trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với mức ưu đãi lớn áp dụng cho toàn bộ mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam, bao gồm cả các đại diện siêu sang như AMG và Maybach, cho đến các mẫu xe điện EQ.

Theo đó, các khách hàng đã mua xe Mercedes-Benz chính hãng và làm thủ tục đăng ký trong vòng 5 năm qua, sẽ được hưởng mức giảm 2% trên giá bán lẻ đề xuất của chiếc xe tiếp theo. Đáng chú ý hơn cả, chương trình được áp dụng đồng thời với các hoạt động khuyến mãi khác của hệ thống Nhà Phân Phối chính hãng nhằm mang đến nhiều lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng đã chọn đồng hành cùng thương hiệu nhiều năm qua.

Có thể nói, với rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sở hữu xe nói chung và những đặc quyền hấp dẫn đang được áp dụng cho khách hàng của thương hiệu xe hạng sang Mercedes-Benz nói riêng, đây sẽ là thời điểm tốt nhất để người Việt sở hữu cho mình một mẫu xe sang từ các thương hiệu danh tiếng.

Đối tượng áp dụng chương trình là Khách hàng đã mua tối thiểu 1 xe Mercedes-Benz tại bất kỳ Nhà Phân phối nào thuộc hệ thống Nhà Phân phối chính hãng trong thời gian 5 năm (kể từ khi hoàn tất thủ tục đăng ký của chiếc xe đầu tiên đến khi mua chiếc xe thứ hai) sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt giảm 2% trên giá bán lẻ đề xuất khi mua chiếc xe thứ hai.

Xe phải được đăng ký dưới tên của khách hàng nhận ưu đãi, hoặc tên của một trong các đối tượng sau: Công ty mà khách hàng là chủ sở hữu, thành viên có tỷ lệ sở hữu vốn góp hoặc cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần nhiều nhất; Vợ/chồng, bố/mẹ, con cái của khách hàng; Công ty mà vợ/chồng, bố/mẹ, con cái của khách hàng là chủ sở hữu, thành viên có tỷ lệ sở hữu vốn góp hoặc cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần nhiều nhất.