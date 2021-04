Thói quen đặc biệt cả Steve Jobs, Einstein đều có: Phần thiết yếu của cuộc sống, thực hiện tốt ai cũng có thể “thay đổi cả thế giới”

Khoa học và thực tế chỉ ra thực hiện những thói quen thích hợp hàng ngày là yếu tố cần thiết để đạt được thành công. Không có gì lạ khi Internet tràn ngập các bài báo viết về các thói quen buổi sáng của những người thành công và đưa ra các gợi ý về cách bổ sung các hoạt động có ích vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Để có một cuộc sống lành mạnh, chúng ta được khuyên là bày tỏ lòng biết ơn hơn, đi dạo, kết nối với thiên nhiên...



Điều đáng lưu ý là mặc dù thói quen hàng ngày của bạn có thể lành mạnh và hiệu quả, nhưng nó cũng có thể trở nên bận rộn và giết chết sự sáng tạo. Vì vậy, khoa học chỉ ra rằng bạn cũng nên thực hành thói quen "gián đoạn thời gian". Theo đó, “thời gian gián đoạn” được hiểu là khoảng thời gian yên tĩnh, một mình, cách biệt với tiếng ồn và nhu cầu của thế giới.

“Thời gian gián đoạn” mang lại lợi ích gì?

Steven Kotler, tác giả của cuốn sách "The Art of the Impossible: a peak performance primer” và là diễn giả của TED, đã chỉ ra rằng "thời gian gián đoạn" liên quan đến khoảnh khắc yên tĩnh trong đó một người có thể tự cô lập bản thân khỏi tiếng ồn và yêu cầu của thế giới.

"Thời gian gián đoạn" là thuật ngữ chỉ khoảng trống mênh mông từ 4 giờ sáng (khi tôi bắt đầu buổi sáng) đến 7 giờ 30 sáng (khi phần còn lại của thế giới thức dậy). Thời gian này là một khoảng hoàn toàn thuộc về tôi mà không bị ai khác làm phiền. Những mối quan tâm cấp bách trong ngày vẫn chưa đến, vì vậy tôi có thời gian cho điều xa xỉ tột bậc: sự kiên nhẫn.”

Kotler nói rằng khoa học thần kinh chứng minh được khoảng thời gian ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới này có ảnh hưởng lớn đến khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân: “Áp lực buộc não phải tập trung vào các chi tiết, kích hoạt bán cầu não trái và chặn toàn bộ bức tranh sáng tạo. Tệ hơn nữa, khi bị áp lực, chúng ta thường bị căng thẳng. Chúng ta khó chịu với sự vội vàng, điều này khiến tâm trạng xáo trộn và hạn chế lớn sự tập trung. Do đó, bị giới hạn về thời gian có thể giết chết sự sáng tạo.”

Nói cách khác, "thời gian gián đoạn" giúp chúng ta đủ thư giãn để nhìn thấy bức tranh tổng thể và cho phép những ý tưởng sáng tạo được đưa ra ánh sáng. Sự hối hả và nhộn nhịp mang lại bởi cuộc sống hàng ngày, ngay cả lớp yoga buổi sáng được coi là yên tĩnh, có thể xua đuổi những ý tưởng đang trỗi dậy.

Bí quyết "thời gian gián đoạn” của Steve Jobs và Albert Einstein

Không chỉ Kotler, thiên tài Albert Einstein thừa nhận rằng nhiều lần những ý tưởng có giá trị nhất đến với ông trong khi không làm gì cả và tận hưởng "thời gian" của riêng mình.

Steve Jobs cũng là một "kẻ lười biếng nổi tiếng". Giáo sư Adam Grant từng nói với Business Insider rằng: “Khoảng thời gian Steve Jobs trì hoãn và cân nhắc các khả năng là thời gian để cho nhiều ý tưởng khác nhau xuất hiện.”

Điều đáng nói là cả hai thiên tài - Einstein và Jobs - đều thực hiện rất tốt việc đưa ý tưởng của họ vào thực tế.

“Thời gian gián đoạn” không chỉ có thể thay đổi cả thế giới, nó là một phần thiết yếu của cuộc sống. Khi bạn đưa ra những thói quen cho một buổi sáng hoàn hảo, thật khó khăn để thực hiện “thời gian gián đoạn”. Tuy nhiên, bạn chắc chắn nên đưa nó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Khi đó, bạn sẽ thấy sự thay đổi trong cách suy nghĩ và sáng tạo, đồng thời đạt được một phiên bản thành công hơn của chính mình.

Theo Entrepreneur