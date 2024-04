Loại rau là "nhà vô địch vitamin C", 90% mọi người ăn mỗi ngày mà không biết: Giá chỉ từ vài ngàn, chợ Việt nào cũng bán

Ai cũng biết rau củ quả là nguồn dinh dưỡng vitamin C tự nhiên dồi dào mà chúng ta nên bổ sung hằng ngày. Các loại rau giàu hàm lượng vitamin C nhất phải kể đến rau họ cải như bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, súp lơ,...



Bắp cải hay cải bắp hay cải nồi là một loại rau chủ lực trong họ Cải. Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, xuất hiện rất nhiều trong bữa ăn hằng ngày của người Việt và có giá cả hợp lý trên thị trường.

Mặc dù có hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng vitamin C ấn tượng nhưng bắp cải thường bị “bỏ qua” trong danh sách các loại rau tốt cho sức khoẻ nhất.

Bắp cải - loại rau được mệnh danh “nhà vô địch vitamin C”

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một loại vitamin tan trong nước, có nhiều vai trò quan trọng với sức khoẻ con người. Nó cần thiết để tạo ra collagen, loại protein dồi dào nhất trong cơ thể. Collagen mang lại cấu trúc và tính linh hoạt cho da, đồng thời rất quan trọng cho hoạt động bình thường của xương, cơ và mạch máu.

Ngoài ra, vitamin C còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Một số nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Hoa Kỳ, 100 gram bắp cải xanh trung bình chứa 36,6% lượng vitamin C được khuyến nghị nên nạp vào cơ thể mỗi ngày. Loại bắp cải đỏ thậm chí còn giàu vitamin C hơn, cung cấp 57% lượng vitamin C khuyến nghị, nhiều hơn cả cam.

Để so sánh, 100 ml nước cam chứa 53,2% và 100 ml chanh chứa 53% lượng vitamin C khuyến nghị.

Những lợi ích khác của bắp cải

Bên cạnh vitamin C, bắp cải còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác. Loại rau này rất giàu vitamin B6 và folate. Cả hai đều cần thiết cho nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể, bao gồm chuyển hóa năng lượng và hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Chống oxy hoá

Ngoài ra, bắp cải còn giàu chất xơ và chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm polyphenol và hợp chất lưu huỳnh.

Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là các phân tử có số electron lẻ, khiến chúng không ổn định. Khi mức độ của chúng trở nên quá cao, chúng có thể làm hỏng tế bào của bạn.

Chống viêm

Các loại rau họ cải như bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa khác nhau đã được chứng minh là làm giảm chứng viêm mãn tính. Một nghiên cứu năm 2014 với thanh niên từ 20-40 tuổi cho thấy rằng ăn nhiều rau họ cải có thể làm giảm một số dấu hiệu viêm trong máu.

Giúp cải thiện tiêu hóa

Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe tiêu hóa, bắp cải cũng là một lựa chọn tuyệt vời.



Loại rau giòn này chứa nhiều chất xơ không hòa tan có lợi cho đường ruột, giúp giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cùng với đó là cả chất xơ hòa tan được chứng minh là làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột.

Giúp hạ huyết áp

Các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân cao huyết áp nên giảm lượng muối ăn vào. Tuy nhiên, bằng chứng gần đây cho thấy rằng việc tăng lượng kali trong chế độ ăn uống của bạn cũng quan trọng không kém trong việc giảm huyết áp.

Kali là một khoáng chất và chất điện giải quan trọng mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Một trong những công việc chính của nó là giúp điều hòa huyết áp bằng cách chống lại tác động của natri trong cơ thể.

Bắp cải là nguồn cung cấp kali tốt, cung cấp 170% lượng kali khuyến nghị hằng ngày trong 100 gram rau.