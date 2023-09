Thời tiết cả nước trong ngày khai giảng năm học 2023-2024

Cả nước đã kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Ngày 4/9, người dân bắt đầu quay trở lại thành phố để tiếp tục làm việc, học tập. Thời tiết cả nước trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua khá thuận lợi khi hâu hết các vùng trên cả nước thơi tiết khô ráo, nhiều khu vực còn có nắng nóng. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa nhưng vào chiều tối và đêm.

Ngày mai (5/9), người dân sẽ chính thức quay trở lại làm việc và học tập. Đây cũng là ngày khai giảng năm học mới trên cả nước. Vậy thời tiết các khu vực trên cả nước vào ngày khai giảng như thế nào?

Người dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh minh họa

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia: Nhìn chung thời tiết các khu vực trên cả nước khá thuận lợi cho hoạt động khai giảng. Tuy nhiên riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có khả năng có mưa rào rải rác vào buổi sáng.

Chi tiết dự báo các khu vực như sau:

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 05/9: trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ.

Khu vực Trung Bộ:

+ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Ngày 05/9: có mưa rào và dông rải rác (riêng phía Nam mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và tối). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ.

Ngày mai (5/9), các em học sinh sẽ chính thức bước vào năm học mới. Ảnh minh họa

+ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 05/9: ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 05/9: chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ.

Ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gián đoạn. Xác suất mưa: 55-65%. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28oC. Nhiệt độ cao nhất: 32-34oC.

TPHCM: Có mưa vừa và dông. Xác suất mưa: 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26oC. Nhiệt độ cao nhất: 30-32oC.