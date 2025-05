Thời tiết Hà Nội "quay xe" cực gắt: Vừa se lạnh "chill chill", chuẩn bị nắng nóng tới 38 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (29/5), mưa tiếp tục bao phủ nhiều vùng ở miền Bắc và Nam Bộ.

Theo đó, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/5 đến 3h ngày 29/5 có nơi trên 100mm như Tam Thanh (Phú Thọ) 192.8mm, Giáp Đắc (Hòa Bình) 136.6mm, Tân Minh (Lạng Sơn) 119.2mm, Nậm Giải (Nghệ An) 134.4mm, Vạn Bình (Khánh Hòa) 135.8mm, Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu) 149.2mm.

Dự báo tại miền Bắc, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ sáng sớm nay đến sáng sớm 30/5 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30- 80mm, có nơi trên 180mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 30/5 đến ngày 7/6:

Theo dự báo, ngày 30/5, miền Bắc ít mưa, hửng nắng. Từ khoảng 31/5, miền Bắc có nắng nóng cục bộ, ngày 1/6 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: khoảng từ ngày 31/5 có nắng nóng cục bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng; riêng Bắc Bộ từ ngày 1-3/6 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Từ khoảng đêm 3-5/6 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Nền nhiệt tại Hà Nội trong những ngày sắp tới (Ảnh chụp màn hình iPhone)

Theo bảng dự báo tình hình thời tiết trên iPhone, tại Hà Nội, ngay khi kết thúc trận mưa vào ngày 29/5, thì từ 30, nền nhiệt đã tăng 1 độ với mức cao nhất 30 độ. Đặc biệt, những ngày sau đó, mức nhiệt tăng “phi mã”, lên 35 độ ngày 31/5, đến 38 độ ngày 1/6 rồi cán mốc nắng nóng gay gắt, ít nhất kéo dài từ 2-3/6.

Tại Trung Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khoảng từ ngày 31/5 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.