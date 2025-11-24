Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Miền Bắc bước vào chuỗi ngày rét khô.

Từ ngày mai, 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, nhiệt độ cao nhất vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, vùng núi dưới 20 độ.

Hà Nội từ ngày mai, trời rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ.

Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay nhiều mây, ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi từ sáng sớm đến hết đêm 24/11 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Dự báo từ mai mưa giảm.

Ngoài ra, ngày và đêm 24/11, ở khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Bắc Khánh Hòa cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-32 độ.