Thông báo khẩn: 2 thành phố và 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, trong 12 giờ qua (từ 00 giờ đến 12 giờ ngày 16/11), khu vực các tỉnh/Thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, đến rất to như:

Hoành Sơn 140,6mm (Hà Tĩnh); Lệ Thủy 71,4mm (Quảng Trị); Tà Lương 127mm (TP. Huế); Nông Sơn 112,2mm (TP. Đà Nẵng); Sơn Tây 77,2mm (Quảng Ngãi); An Tường 108,6mm (Gia Lai)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 90mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường dưới đây:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.