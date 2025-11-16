Thông báo khẩn: 2 thành phố và 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý
Cơ quan khí tượng vừa phát cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại một số tỉnh, thành.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, trong 12 giờ qua (từ 00 giờ đến 12 giờ ngày 16/11), khu vực các tỉnh/Thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, đến rất to như:
Hoành Sơn 140,6mm (Hà Tĩnh); Lệ Thủy 71,4mm (Quảng Trị); Tà Lương 127mm (TP. Huế); Nông Sơn 112,2mm (TP. Đà Nẵng); Sơn Tây 77,2mm (Quảng Ngãi); An Tường 108,6mm (Gia Lai)...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 90mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường dưới đây:
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội
Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
