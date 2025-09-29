Thông báo khẩn: Người dân Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình chú ý

Chiều 29/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trong bối cảnh mưa lũ lớn, hai hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình sẽ tiến hành mở cửa xả đáy trong tối nay.

Cụ thể, theo lệnh điều hành:

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy vào 20h00 ngày 29/9. Lúc 16h00 cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ ở cao trình 118,86m, hạ lưu 50,20m; lưu lượng nước về hồ 1.221 m³/s, tổng lưu lượng về hạ du 579 m³/s.

Hồ thủy điện Hòa Bình cũng thực hiện mở 1 cửa xả đáy từ tối 29/9 để chủ động cắt lũ, điều tiết mực nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa sông Hồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Nội khẩn trương:

Thông báo ngay đến chính quyền, người dân, các cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy sản, bến đò, phương tiện vận tải thủy, hoạt động khai thác cát sỏi, các công trình ven sông để chủ động ứng phó.

Rà soát, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và công trình đang thi công dọc sông.

Báo cáo kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường trong quá trình xả lũ.

Các địa phương trên cũng cần tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Cảnh báo lũ trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ qua, thủy điện Sơn La vận hành phát điện với lưu lượng xả trung bình 845 m3/s và lưu lượng xả lớn nhất là 2.212 m3/s (8 giờ ngày 29-9); lưu lượng đến hồ Hòa Bình có xu thế tăng, trung bình trong 12 giờ qua là 3.862 m3/s, lưu lượng đến hồ lớn nhất 10/578 m3/s (11 giờ ngày 29-9), trên báo động báo động 2 578 m3/s.

Lưu lượng đến hồ lúc Hòa Bình lúc 13 giờ ngày 29-9 là 9.895 m3/s, dưới báo động 2 là 105 m3/s.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, lưu lượng đến hồ dao động từ 9.000-10.500 m3/s.

Trong 6-12 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động 8.500 - 9.800 m3/s. Trong 12-24 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động từ 6.500- 8.000 m3/s.