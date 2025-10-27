Thông báo khẩn tới 2 thành phố

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn, ngày 27/10, lũ trên sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang lên ở trên mức báo động 3 (mức cao nhất).

Ngày 27/10, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều tuyến đường trung tâm đô thị Huế ngập sâu (Ảnh: Huế Ngày nay).

Dự báo, lũ tại các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05 –0,1m (5,24m năm 2020); tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao gây ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Hiện trường sạt lở tại xã Trà Leng cũ (Đà Nẵng) khiến 600 hộ dân bị mất liên lạc (Ảnh: Báo Đà Nẵng).

Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các thành phố Huế, Đà Nẵng:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt đối với thành phố Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn.

Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo công tác vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố đê điều.

Triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh.