Thông báo quan trọng về Bảo hiểm xã hội tới người dân cả nước

Tối ngày 26/11, Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng mạo danh nhân viên ngành bảo hiểm xã hội gọi điện để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng kịch bản quen thuộc: Gọi điện cho người dân và tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân gồm số căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng… Chúng viện lý do cần xác minh để “tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”, “chi trả chế độ hưu trí” hoặc “cập nhật ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số”.

Cảnh giác các trang web giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội)

Sau bước đánh vào tâm lý người nghe, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân truy cập đường link hoặc tải ứng dụng giả mạo có giao diện gần giống hệ thống chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khi người dân làm theo, tài khoản ngân hàng có thể bị chiếm quyền kiểm soát hoặc thông tin cá nhân bị đánh cắp.

Công an TP Hà Nội yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân hay làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ các cuộc gọi tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, người dân nên thực hiện qua các kênh chính thức như:

- Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn

- Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

- Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng nơi gần nhất nếu phát hiện dấu hiệu giả mạo để kịp thời xử lý.