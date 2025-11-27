Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng về Bảo hiểm xã hội tới người dân cả nước

27-11-2025 - 22:59 PM | Xã hội

Người dân tham gia Bảo hiểm xã hội nên kiểm tra và cập nhật thông tin càng sớm càng tốt.

Tối ngày 26/11, Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng mạo danh nhân viên ngành bảo hiểm xã hội gọi điện để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng kịch bản quen thuộc: Gọi điện cho người dân và tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân gồm số căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng… Chúng viện lý do cần xác minh để “tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”, “chi trả chế độ hưu trí” hoặc “cập nhật ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số”.

Thông báo quan trọng về Bảo hiểm xã hội tới người dân cả nước- Ảnh 1.

Cảnh giác các trang web giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội)

Sau bước đánh vào tâm lý người nghe, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân truy cập đường link hoặc tải ứng dụng giả mạo có giao diện gần giống hệ thống chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khi người dân làm theo, tài khoản ngân hàng có thể bị chiếm quyền kiểm soát hoặc thông tin cá nhân bị đánh cắp.

Công an TP Hà Nội yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân hay làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ các cuộc gọi tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, người dân nên thực hiện qua các kênh chính thức như:

- Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn

- Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

- Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng nơi gần nhất nếu phát hiện dấu hiệu giả mạo để kịp thời xử lý.

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của tất cả người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của tất cả người dân Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến Bảo hiểm xã hội của người dân

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến Bảo hiểm xã hội của người dân Nổi bật

Bộ Ngoại giao thông tin vụ một người Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại TPHCM

Bộ Ngoại giao thông tin vụ một người Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại TPHCM

21:12 , 27/11/2025
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương

20:01 , 27/11/2025
Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất

19:43 , 27/11/2025
Bắt nhân viên Trần Hồng Huy sinh năm 1990

Bắt nhân viên Trần Hồng Huy sinh năm 1990

19:11 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên