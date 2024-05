Thống đốc FED ‘dội gáo nước lạnh’ vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất: Trước tiên điều này phải xảy ra để làm bằng chứng thuyết phục

Thống đốc Waller là người gần đây đã bày tỏ quan điểm “diều hâu”. Ông cho biết: “Các ngân hàng trung ương không nên nói không bao giờ. Nhưng dữ liệu lạm phát không tăng và tôi tin rằng việc nâng thêm lãi suất chính sách cõ lẽ không cần thiết”.

Bình luận của Thống đốc FED được đưa ra trong bài phát biểu trước Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington.

Ông chỉ ra một chuỗi dữ liệu, bao gồm doanh số bán lẻ đi ngang, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cùng hạ nhiệt, để cho thấy rằng mức lãi suất cao của FED đã giúp hạn chế nhu cầu – yếu tố góp phần đẩy tỷ lệ lạm phát lên mức cao nhất trong hơn 40 năm.

Ông cũng bổ sung thêm rằng mặc dù số việc làm mới vẫn vững, nhưng các số liệu như tỷ lệ người lao động nghỉ việc đã cho thấy thị trường có dấu hiệu nới lỏng.

Tuy nhiên, với tư cách là thống đốc và là thành viên bỏ phiếu thường trực của Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), ông Waller cho biết ông chưa sẵn sàng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

Nền kinh tế hiện nay dường như đang phát triển theo hướng mà FOMC mong đợi. “Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường lao động không suy giảm nhiều, tôi cần dữ liệu lạm phát tốt trong vài tháng nữa mới có thể thoải mái ủng hộ lập trường nới lỏng chính sách tiền tệ”, ông nói.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 cho thấy lạm phát ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với tháng 3, với mức tăng hàng tháng 0,3%, thấp hơn một chút so với những gì các nhà kinh tế Phố Wall đã dự đoán.

Thống đốc FED coi báo cáo của Bộ Lao động là một tín hiệu đáng hoan nghênh. Nhưng sự tiến bộ khiêm tốn này chưa đủ để thay đổi quan điểm của ông. Ông cho báo cáo điểm C+.

Trước những dữ liệu mới được cập nhật và phát biểu của các quan chức, thị trường cũng đã phải điều chỉnh lại dự báo của họ về chính sách tiền tệ trong năm nay.

Trong những tháng đầu năm, các nhà giao dịch trên thị trường tương lai đã dự đoán có ít nhất 6 đợt cắt giảm lãi suất và bắt đầu từ tháng 3. Tuy nhiên, hàng loạt dữ liệu lạm phát tăng nóng khiến dự đoán cho đợt cắt giảm đầu tiên lùi về tháng 9, với nhiều nhất là 2 đợt cắt giảm.

Thống đốc Waller không đưa ra dự đoán của mình về thời gian hoặc mức độ cắt giảm. Các báo cáo lạm phát trong tương lai tiến bộ như thế nào thì ông cũng sẽ “giữ điều đó cho riêng mình”.

Theo CNBC