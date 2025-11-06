Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14

06-11-2025 - 17:19 PM | Xã hội

Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14.

Văn phòng Trung ương Đảng thông tin, sáng 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành nội dung thảo luận; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về những nội dung đã thảo luận tại tổ chiều ngày 5/11.

Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: PV

Qua các phiên thảo luận, đã có 220 lượt ý kiến Trung ương góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội XIV; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII;

Cùng với đó là dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Trung ương cũng kêu gọi đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.


Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung ương nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Trung ương nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Nổi bật

Chân dung tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

Chân dung tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh Nổi bật

[Infographic] - Người dân cần làm gì trong và sau bão số 13 Kalmaegi?

[Infographic] - Người dân cần làm gì trong và sau bão số 13 Kalmaegi?

16:59 , 06/11/2025
Khách hàng từng mua sản phẩm giả của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng kiện được không?

Khách hàng từng mua sản phẩm giả của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng kiện được không?

16:47 , 06/11/2025
Thủ tướng yêu cầu trước 15h hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15h hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

15:59 , 06/11/2025
Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn hất xuống hồ nước: Hiệu trưởng tiết lộ về 2 em khi ở trường, lớp

Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn hất xuống hồ nước: Hiệu trưởng tiết lộ về 2 em khi ở trường, lớp

15:40 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên