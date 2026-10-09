Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công

Chủ đầu tư Vĩnh Phú Complex nói gì về nhà dân lún nứt ?

Sau khi UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tạm dừng ép cọc móng Tòa nhà B của Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú (Vĩnh Phú Complex) để rà soát nguyên nhân ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề, chủ đầu tư Vĩnh Phú Complex cho biết, đang tổ chức đánh giá, lập báo cáo và đề xuất phương án xử lý.

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú (Vĩnh Phú Complex). Ảnh: Đức Anh

Đáng chú ý, ông Phùng Minh Nội - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP May Vĩnh Phú, đại diện liên danh chủ đầu tư (Liên danh Công ty CP May Vĩnh Phú, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nội Thành và Công ty CP Gỗ nhựa TVWOOD) cho rằng, hiện tượng tại các hộ dân không phải là sụt lún mà chủ yếu là tác động từ quá trình nén cọc. Ông đồng thời lên tiếng về việc mình đang giữ vai trò quản trị hoặc sở hữu cổ phần lớn tại cả 3 doanh nghiệp trong liên danh thực hiện dự án.

Theo ông Phùng Minh Nội, phía chủ đầu tư không phủ nhận việc quá trình thi công có tác động đến các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, ông cho rằng cần phân biệt giữa hiện tượng người dân phản ánh là “sụt lún” với mức độ hư hỏng thực tế tại công trình. “Bản chất sự việc không phải là sụt lún mà là ảnh hưởng do tác động từ việc nén cọc thi công”, ông Nội nói.

Theo ông Nội, qua kiểm tra, một số hư hỏng được ghi nhận chủ yếu là nứt hoặc phồng gạch ốp tường vệ sinh cũ, nứt trần, vữa tại vị trí giáp ranh. Chủ đầu tư cho rằng, những hư hỏng này chưa đến mức gây sập hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình như một số phản ánh của người dân. Dù vậy, chủ đầu tư xác định có ảnh hưởng, tác động đến các hộ dân và cho biết đã cử người xuống kiểm tra thực tế.

Theo ông Nội, doanh nghiệp đã yêu cầu đơn vị thi công chủ động sửa chữa, khắc phục những phần hư hỏng tại các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trường hợp người dân không đồng ý với phương án khắc phục và yêu cầu mức bồi thường lớn, hoặc yêu cầu đập nhà để xây dựng lại, chủ đầu tư cho biết sẽ mời đơn vị giám định độc lập và bên bảo hiểm vào đánh giá mức độ tổn thất thực tế.

“Dự án có mua bảo hiểm. Nếu cần thiết sẽ mời đơn vị giám định độc lập hoặc Cục Kiểm định chất lượng - Bộ Xây dựng cùng bên bảo hiểm để giám định, đánh giá mức độ tổn thất và xử lý theo quy định pháp luật”, ông Nội cho biết.

Toàn cảnh Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú (Vĩnh Phú Complex) đang thi công. Ảnh: Đức Anh

Về yêu cầu bồi thường mà một số người dân đưa ra, ông Nội cho rằng mức yêu cầu không hợp lý và chưa có căn cứ để chủ đầu tư đáp ứng.

Trong khi đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, chủ đầu tư phải xác định chính xác nguyên nhân ảnh hưởng đến các hộ dân và thực hiện bồi thường, khắc phục nếu thiệt hại được xác định do quá trình thi công công trình gây ra.

Liên quan việc xử lý yêu cầu của tỉnh, ông Nội cho biết chủ đầu tư đã tổ chức cuộc họp với khoảng 20 kỹ sư, kiến trúc sư, đại diện Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan để phân tích vụ việc, lập báo cáo giải trình gửi UBND phường Nông Trang và Sở Xây dựng.

Theo ông Nội, doanh nghiệp đang đăng ký làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Xây dựng và Phòng Quản lý chất lượng để thống nhất các tiêu chí kỹ thuật trước khi tiếp tục làm việc với tỉnh.

Ông cho rằng, nếu dự án bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý và có giải pháp kỹ thuật phù hợp thì việc thi công sẽ được tiếp tục theo quy định.

Tuy nhiên, theo văn bản của UBND tỉnh Phú Thọ, dự án chỉ được tiếp tục thi công sau khi phương án thiết kế, biện pháp thi công mới được lập và phê duyệt đúng quy định, đồng thời bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các công trình liền kề.

Đây cũng là cơ sở để xác định trách nhiệm của các bên trong quá trình xử lý vụ việc, thay vì chỉ dựa trên đánh giá của một phía.

Một người giữ vai trò tại cả 3 doanh nghiệp trong liên danh

Bên cạnh câu chuyện xử lý các hư hỏng tại nhà dân, thông tin đáng chú ý khác liên quan đến cơ cấu của liên danh thực hiện Vĩnh Phú Complex.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, ông Phùng Minh Nội hiện giữ vai trò quản trị, điều hành hoặc sở hữu cổ phần lớn tại cả 3 doanh nghiệp tham gia liên danh.

Các vết nứt xuất hiện trong nhà người dân cạnh công trường thi công. Ảnh: Đức Anh

Tại Công ty CP May Vĩnh Phú, ông Nội là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nội Thành, ông Nội giữ chức Chủ tịch HĐQT và trực tiếp nắm giữ 62,06% cổ phần theo dữ liệu cổ đông sáng lập. Người đại diện theo pháp luật và Giám đốc công ty là ông Phùng Minh Thân.

Còn tại Công ty CP Gỗ nhựa TVWOOD, ông Nội là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và nắm giữ 60% cổ phần theo dữ liệu cổ đông sáng lập.

Ba doanh nghiệp này là các thành viên của liên danh thực hiện dự án, trong đó Công ty CP May Vĩnh Phú làm đại diện liên danh.

Việc một cá nhân đồng thời giữ vai trò quản trị hoặc sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc có vi phạm pháp luật. Mỗi doanh nghiệp vẫn là một pháp nhân độc lập và việc đánh giá năng lực, trách nhiệm của từng thành viên liên danh phải căn cứ hồ sơ dự án, thỏa thuận liên danh, tỷ lệ tham gia cũng như năng lực tài chính, kinh nghiệm và phạm vi công việc được phân công.

Các vết nứt xuất hiện nhiều trong nhà người dân cạnh dự án. Ảnh: Đức Anh

Trao đổi về vấn đề này, ông Phùng Minh Nội khẳng định việc thành lập liên danh 3 doanh nghiệp để thực hiện dự án là đúng quy định và không vi phạm pháp luật.

Theo ông Nội, việc một cá nhân đứng tên hoặc có vai trò tại một hay nhiều doanh nghiệp không làm thay đổi hồ sơ năng lực của các doanh nghiệp nếu những doanh nghiệp này đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Ông Nội cho biết, ban đầu ông dự định đăng ký thực hiện dự án dưới tên một doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau quá trình làm việc, phía doanh nghiệp quyết định thành lập liên danh 3 công ty nhằm tăng cường hồ sơ năng lực pháp lý và năng lực thi công. Theo ông Nội, trong liên danh có doanh nghiệp xây dựng đã hoạt động lâu năm, được thành lập từ năm 1999.

Về vấn đề năng lực tài chính của liên danh, ông Nội bác bỏ thông tin cho rằng các doanh nghiệp không bảo đảm năng lực kinh phí để thực hiện dự án. Ông cho biết, toàn bộ kinh phí, chi phí đầu tư cũng như các khoản nộp ngân sách và nghĩa vụ tài chính của từng công ty trong liên danh được hạch toán, phân định riêng theo từng đơn vị. “Các khoản nào thuộc về đơn vị nào đều được hạch toán rành mạch, rõ ràng”, ông Nội nói.