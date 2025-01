Thông tin 'CSGT được trích lại 85% tiền xử phạt vi phạm' không chính xác

Ngày 7/1, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ chế hướng dẫn thanh toán cho người tố giác vi phạm giao thông đang được các cơ quan chức năng xây dựng và sẽ sớm được đưa vào thi hành.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cũng cho hay, thông tin mạng xã hội lan truyền cho rằng CSGT được trích lại 85% tiền xử phạt vi phạm giao thông là không chính xác. Hiện tại Luật Trật tự, an toàn giao thông không quy định nội dung này.

Chính phủ cũng vừa ban hành nghị định 176/2024 quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật

Nghị định quy định cơ quan được sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước: Bộ Công an; UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan khác tại địa phương ngoài Bộ Công an tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Bộ Công an được sử dụng kinh phí thu từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Nghị định 176 quy định cùng thời điểm lập dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện, nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với số tiền thu từ xử phạt và 30% số tiền thu từ đấu giá biển số xe năm trước liền kề đã nộp vào ngân sách Nhà nước và gửi cơ quan có liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật.

Đối với kinh phí thu từ xử phạt, Bộ Công an đề xuất phương án bố trí kinh phí cho Bộ Công an và các địa phương và tổng hợp cùng báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm của Bộ Công an để gửi cơ quan có liên quan tổng hợp theo quy định.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thu từ xử phạt vi phạm và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước của Bộ Công an thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội...