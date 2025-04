Thông tin mới nhất về sắp xếp, đặt tên các đơn vị hành chính cấp xã ở Bình Dương

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong , những ngày qua, dư luận tại tỉnh Bình Dương vẫn đang bàn luận về tên gọi dự kiến đã được công bố tại hội nghị trực tuyến về sắp xếp , tinh gọn bộ máy.

Trước đó vào ngày 28/3, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của tỉnh và Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 5 thành phố, 4 huyện) với 91 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 39 xã, 47 phường, 5 thị trấn).

Theo dự thảo đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bình Dương dự kiến phương án sắp xếp từ 91 xã, phường giảm còn 27. Trong đề án được công bố trước đó, các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập được chọn tên gọi của một đơn vị hành chính cũ. Riêng đối với TP Thủ Dầu Một được đặt tên phường khác, nghe rất lạ.

Cụ thể, TP. Thủ Dầu Một sáp nhập 14 phường thành 3 phường. Dự kiến lấy tên gọi phường Thủ Dầu Một khi nhập các phường Phú Cường, Phú Lợi, Phú Hòa, Chánh Nghĩa, Phú Thọ. Lấy tên phường Châu Thành khi nhập các phường Tân An, Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Định Hòa. Lấy tên phường Bình Dương khi nhập các phường Phú Mỹ, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Tân.

Với tên gọi dự kiến của đơn vị hành chính cấp xã sau khi công bố, hầu hết người dân địa phương đồng thuận đối với các huyện, thành phố vì giữ được tên gọi cũ. Riêng đối với TP Thủ Dầu Một, một số nhà nghiên cứu lịch sử và người dân nơi đây bày tỏ quan điểm chưa hài lòng.

Mới đây, sau khi Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước từ 10.035 đơn vị xuống còn khoảng 5.000 đơn vị, thay vì 2.000 đơn vị như trước đó, các địa phương trong đó có Bình Dương đang xây dựng lại phương án.

Một góc trung tâm TP. Thủ Dầu Một

Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho hay, tỉnh Bình Dương đang sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 91 xuống 45 xã, phường thay vì 27 như dự thảo báo cáo tại hội nghị trước đó.

Dự kiến điều chỉnh lại, TP Thủ Dầu Một sẽ tăng từ 3 phường lên 6 phường. Các huyện, thành phố còn lại của tỉnh Bình Dương cũng tăng số phường, xã.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, ngoài các tên xã, phường đã dự kiến đặt trong dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trước đó, tỉnh đang tham khảo chuyên gia, lấy ý kiến người dân để đặt tên cho các phường mới. Tên gọi các xã, phường sẽ dựa theo các tiêu chí dễ nhớ, mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên, khi có thông tin về việc điều chỉnh lại đề án, số lượng xã, phường ở Bình Dương có thể tăng lên và thay đổi tên gọi, người dân nơi đây mong muốn được tỉnh xem xét lựa chọn thêm các tên gọi mang đậm dấu ấn địa phương cho các đơn vị hành chính cấp xã, phường mới, dựa theo tên gọi cấp tỉnh, thành phố, huyện cũ.

Một trong những phương án dự thảo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới được người dân Bình Dương đồng thuận là đổi tên gọi các phường của TP Thủ Dầu Một.

Cụ thể theo đề án dự kiến mới nhất, Thủ Dầu Một sẽ có 6 phường gồm: các phường Phú Mỹ, Hòa Phú thành phường Bình Dương 1, trụ sở UBND phường Hòa Phú; các phường Phú Tân, Phú Lợi thành phường Bình Dương 2, trụ sở phường Phú Tân; các phường Phú Thọ, Chánh Nghĩa, Phú Hòa thành phường Bình Dương 3, trụ sở phường Phú Hòa; các phường Phú Cường, Chánh Mỹ, Hiệp Thành thành phường Thủ Dầu Một; trụ sở UBND TP Thủ Dầu Một; các phường Tân An, Tương Bình Hiệp thành phường Bình Dương 4, trụ sở UBND phường Tương Bình Hiệp; các phường Hiệp An, Định Hòa và nhập 1 phần diện tích khu phố 5 phường Hòa Phú thành phường Bình Dương 5, trụ sở đặt tại UBND phường Hiệp An.

Đối với các huyện, thành phố còn lại của tỉnh Bình Dương dự kiến tăng số lượng và lấy tên đơn vị hành chính cấp huyện để đặt cho một đơn vị hành chính cấp xã trung tâm, còn lại chọn tên một phường, xã cũ để đặt tên mới sau khi sáp nhập các xã, phường.