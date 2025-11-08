Thông tin mới nhất vụ bắt doanh nhân Hoàng Thị Hường: Kê biên 2 bất động sản hàng trăm tỷ đồng

Chiều ngày 8/11, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về một số vụ án đang được báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời tại buổi Họp báo Chính phủ (Ảnh: Bộ Công an).

Về vụ án Hoàng Hường, tháng 10/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng.

Tiếp đó, ngày 27/10 qua công tác điều tra, mở rộng vụ án thì Cơ quan điều tra tiếp tục đã khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng tội danh là "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hành vi của Nguyễn Thị Tường An là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế.

Bên cạnh đó thì Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường có trị giá trên 300 tỷ để khắc phục một phần thiệt hại trong vụ án.

Hiện vụ án vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, chúng tôi sẽ thông tin khi có những diễn biến mới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Bị can Hoàng Hường (Ảnh: VTV).

Trước đó, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (tên thường gọi là Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối tượng đứng đầu hệ sinh thái này từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có.

Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng một số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này ngụy biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.