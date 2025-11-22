Thông tin mới về mưa lũ miền Trung

Đêm qua và sáng sớm nay (22/11), Bình Định cũ, phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa vẫn có mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn.

Ngày và đêm 22/11, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 23/11, mưa còn tiếp tục ở Huế và phía đông Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ với lượng mưa phổ biến từ 30- 70mm, có nơi trên 120mm.

Ngày 24/11, Huế, phía đông Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Hiện nay lũ trên các sông đều đang xuống. Dự báo ngày hôm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên báo động (BĐ) 3. Đêm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống nhưng vẫn trên BĐ3.

Mưa chỉ còn kéo dài ở Khánh Hoà đến Đắk Lắk trong ngày và đêm nay (22/11). Ảnh: lực lượng chức năng di tản người dân tại vùng lũ Đắk Lắk.

Ngày và đêm nay, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hoà) tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở trên mức BĐ3.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (rủi ro thiên tai lớn) ở lưu vực sông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà. Dự báo tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục trong một vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đặc biệt lưu ý đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà do tình trạng đất đá bão hoà sau mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo trước, thường để lại hậu quả rất nặng nề.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân ở khu vực có nguy cơ cao nên chủ động sơ tán tạm thời, nhất là khi đã quan sát thấy các dấu hiệu bất thường như nứt đất, rung nền, tiếng đá rơi, nước suối đục chảy mạnh. Tuyệt đối không tự ý qua suối, qua các điểm ngập hoặc đi vào vùng núi, vùng có nguy cơ cao/rất cao khi có cảnh báo nguy hiểm.

Người dân không di chuyển hoặc dừng đỗ tại chân núi, taluy âm - dương, đường đèo dốc, đặc biệt là những vị trí từng có sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tại các tỉnh miền Bắc, thời tiết cũng ấm lên. Hôm nay khu vực này trời nắng, đêm không mưa, trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc.