Thông tin mới vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy: Sẽ bắt, khởi tố 1.200 người

Sáng 18/12, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Tờ Pháp luật Việt Nam trích dẫn báo cáo tại hội nghị của Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết: Năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn TP được giữ vững, tội phạm kéo giảm 17,34% so với cùng kỳ năm 2023. Nhưng số vụ án về tội phạm ma túy tăng 49% so với năm 2023.

Cụ thể, công an TP phát hiện, xử lý 3.174 vụ, 7.975 đối tượng; thu giữ 370 bánh heroin, 615kg ma túy tổng hợp, 188kg cần sa, 41 khẩu súng.... Theo Thiếu tướng Mai Hoàng: “Số vụ, số lượng ma túy tăng đột biến”.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM thông tin về các vụ án triệt phá thành công tại địa bàn (Ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Riêng về chuyên án VN10 liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Thiếu tướng Mai Hoàng thông tin, đến nay, công an TP đã triệt phá 500 đường dây tội phạm, băng nhóm, khởi tố hơn 1.000 bị can, thu giữ 316kg ma túy, 10 khẩu súng.... với số tiền giao dịch lên đến 28.000 tỷ đồng.

"Chúng tôi phấn đấu lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam sẽ bắt, khởi tố 1.200 bị can", báo Thanh niên thuật lời Phó giám đốc Công an TP HCM.

Thiếu tướng Mai Hoàng cho biết thêm, chuyên án này đã được Thủ tướng và Bộ Công an tặng thư khen.

Những tuýp kem đánh răng chứa ma túy được các tiếp viên hàng không xách về Việt Nam. Ảnh: Hải quan TP HCM