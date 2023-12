Thông tin nào được xem nhiều nhất trên Wikipedia trong năm 2023

Được điều hành bởi tổ chức phi lợi nhuận Wikimedia Foundation, Wikipedia ghi nhận đã thống kê hơn 84 tỷ lượt xem trang cho đến năm 2023.



Giải Vô địch Cricket thế giới 2023 xếp vị trí thứ 3 trong danh sách trang thông tin được xem nhiều nhất trên Wikipedia. Ảnh: CNN

Với mức độ phổ biến ngày càng tăng, hệ thống chatbot được tạo bằng khoa học công nghệ GPT-3 (ChatGPT) của công ty OpenAI là trang được xem nhiều nhất trên Wikipedia trong năm nay, thu hút hơn 49,4 triệu lượt xem trang. ChatGPT đã lập kỷ lục về cơ sở người dùng tăng trưởng nhanh nhất trong tháng 2 vừa qua, thu hút 100 triệu người dùng hoạt động trong tháng 1. Các công ty công nghệ liên quan sản xuất chip bán dẫn có khả năng thúc đẩy đổi mới AI trong tương lai và ảnh hưởng đến mối quan hệ địa chính trị giữa các siêu cường lớn nhất thế giới.

Anusha Alikhan, Giám đốc truyền thông của công ty Wikimedia Foundation cho biết rõ ràng, mọi người muốn biết nhiều hơn về lịch sử và bối cảnh đằng sau công nghệ của ChatGPT.

Bà Alikhan cho rằng ChatGPT cũng được đào tạo bằng cách sử dụng dữ liệu Wikipedia, sử dụng các dự án Wikimedia để trả lời các câu hỏi hoặc lời nhắc của người dùng. Dữ liệu và văn bản Wikipedia, được biên soạn bởi người dùng và biên tập viên, đóng một vai trò trong phản hồi mà chatbot tạo ra cho người dùng.

"Wikipedia đóng vai trò thiết yếu trong việc đào tạo hầu hết mọi mô hình ngôn ngữ lớn.Vì tổ chức này theo đuổi phi lợi nhuận nên không tính phí OpenAi cho việc sử dụng nội dung. Đó cũng là lý do tại sao công ty không có quảng cáo hay theo dõi thông tin cá nhân của người dùng", bà Alikhan nói.

Bài viết được đọc nhiều thứ hai trên Wikipedia vào năm 2023 là thông tin về danh sách những người chết hàng năm, giải World Cup Cricket 2023, Giải Ngoại hạng Ấn Độ, giải đấu Cricket và bộ phim "Oppenheimer".

Khán giả Ấn Độ và Đông Nam Á đóng vai trò lớn đến danh sách năm 2023 vì 1/5 danh sách bao gồm các phương tiện truyền thông từ khu vực đó và Ấn Độ.

"Hiện tại, chúng tôi có khoảng 4.700 biên tập viên tình nguyện Wikipedia tiếng Anh đang hoạt động ở Ấn Độ, số lượng chỉ xếp sau Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Ấn Độ có môi trường truyền thông phong phú và thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin", bà Alikhan nói thêm.

Theo Liên Hợp Quốc, Ấn Độ có khả năng vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, với dân số ước tính đạt 1,43 tỷ người vào cuối năm nay sẽ ảnh hưởng đối với truyền thông toàn cầu.

ChatGPT có thể nói là từ khóa được xem nhiều nhất trên Wikipedia trong năm 2023. Ảnh: CNN



Theo Hiệp hội Internet và Di động Ấn Độ cùng với công ty phân tích dữ liệu thị trường Kantar, số lượng người dùng Internet đang hoạt động ở Ấn Độ dự kiến đã tăng từ 759 triệu lên 900 triệu ở hiện tại.

Giải vô địch Cricket thế giới 2023, một môn thể thao vốn đã phổ biến ở Ấn Độ, đã đưa Ấn Độ trở thành á quân sau Nhà vô địch là Australia. Mục Wikipedia liên quan đến giải đấu đã thu hút hơn 38 triệu lượt xem trang.

Bà Alikhan cho biết đây là lần đầu tiên được ghi nhận rằng các bài viết liên quan đến bộ môn Cricket xuất hiện trong top 25 của Wikipedia kể từ năm 2015.

Trong khi đó, Giải Ngoại hạng Ấn Độ cũng xuất hiện trong danh sách. Trang về giải đấu đã nhận được hơn 32 triệu lượt xem và mùa giải 2023 nhận được hơn 20 triệu lượt xem.

Các trang dành cho hai bộ phim hành động Bollywood của Ấn Độ là "Jawan" và "Pathaan" cũng lọt vào danh sách.

Mặt khác, danh sách này cũng bao gồm những nhân vật có ảnh hưởng trong thể thao, giải trí và kinh doanh. Taylor Swift, Elon Musk và Lionel Messi là những người đưa tin hàng đầu trong lĩnh vực tương ứng và điều đó thể hiện qua số lần trang xem trên Wikipedia.

Âm nhạc của Taylor Swift tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng cùng với thành công của Eras Tour và các bộ phim hòa nhạc tiếp theo; tiếp đến là tin tức liên quan đến Musk liên tục gây tranh cãi thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, bình luận của công chúng và các quyết định kinh doanh của ông; và thứ 3 là tin tức về trận ra mắt của Messi với tư cách đội trưởng cho câu lạc bộ Major League Soccer Inter Miami.

Những căng thẳng từ xung đột ở Gaza hay căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine cũng lọt vào danh sách thống kê của Wikipedia.

Dưới đây là 25 bài viết hàng đầu năm nay trên Wikipedia tiếng Anh:

1. ChatGPT: 49.490.406 lượt xem

2. Tử vong năm 2023: 42.666.860

3. World Cup Cricket 2023: 38.171.653

4. Giải Ngoại hạng Cricket Ấn Độ: 32.012.810

5. Oppenheimer (phim): 28.348.248

6. Cricket World Cup: 25.961.417

7. J. Robert Oppenheimer: 25.672.469

8. Jawan (phim): 21.791.126

9. Giải Ngoại hạng Ấn Độ 2023: 20.694.974

10. Pathaan (phim): 19.932.509

11. The Last of Us (phim): 19.791.789

12. Taylor Swift, 19.418.385

13. Barbie (phim): 18.051.077

14. Cristiano Ronaldo: 17.492.537

15. Lionel Messi: 16.623.630

16. Giải Ngoại hạng Anh: 16.604.669

17. Matthew Perry: 16.454.666

18. Mỹ: 16.240.461

19. Elon Musk: 14.370.395

20. Avatar: The Way of Water: 14.303.116

21. Ấn Độ: 13.850.178

22. Lisa Marie Presley: 13.764.007

23. Guardians of the Galaxy Vol. 3: 13.392.917

24. Xung đột Nga - Ukraine: 12.798.866

25. Andrew Tate: 12.728.616