Thông tin nhận cuộc gọi voicecall có thể bị mất tiền là không chính xác

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, không có cách nào để người dùng bị trừ tiền chỉ bằng việc nhận cuộc gọi voicecall thông thường trên điện thoại di động. Việc các đối tượng làm vậy, nhằm mục đích câu views, like và gây sự chú ý và hoang mang dư luận xã hội.

Dưới đây là các điểm cần lưu ý và biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân:

Hình thức

1. "Cướp cuộc gọi" (call spoofing) hay "vishing", trong đó kẻ gian sẽ giả mạo số điện thoại.

2. Sử dụng các công nghệ để hiển thị số điện thoại khác khi gọi đến.

Cách phòng tránh

1. Tránh tiếp cận những cuộc gọi từ các số điện thoại lạ và không rõ nguồn gốc.

2. Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo không gian mạng, hãy ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng, như cảnh sát hoặc ngân hàng, để họ tiến hành điều tra và cung cấp sự hỗ trợ.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến nghị người dân cảnh giác nên tìm hiểu kĩ về các thông tin an toàn thông tin mạng để tránh những rủi ro và mất mát không đáng có.