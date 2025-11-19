Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin quan trọng chủ thẻ tín dụng nên biết trước khi quá muộn

19-11-2025

Tại nhiều ngân hàng, lãi suất thẻ tín dụng tăng từ 2%-4% so với trước, mức cao nhất hiện lên tới 22%/năm.

Vietcombank vừa gửi email tới khách hàng thông báo điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế từ ngày 20-11, đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Theo đó, lãi suất các dòng thẻ tín dụng hiện tại từ 15%-18% sẽ tăng lên từ 18%-22%/năm. Mức tăng cao nhất lên tới 4 điểm % đối với thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân dòng chuẩn, từ 18% lên tới 22%/năm. Thẻ tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng từ 15% lên 19,5%/năm.

Từ ngày 21-11, BIDV cũng tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế đối với khách hàng cá nhân thêm từ 0,5 điểm % lên cao nhất là 4 điểm %. Trong đó, dòng thẻ có lãi suất cao nhất là hạng Chuẩn tăng từ 18% lên 22%/năm. 

Lãi suất thẻ tín dụng thấp nhất tại BIDV đang áp dụng cho dòng thẻ BIDV VISA Easy 12%/năm (sau điều chỉnh).

Thông tin quan trọng chủ thẻ tín dụng nên biết trước khi quá muộn- Ảnh 1.

Biểu lãi suất thẻ tín dụng sau điều chỉnh tại BIDV

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, xu hướng điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng cũng được một số ngân hàng áp dụng gần đây.

Tại VietinBank, ngân hàng này cũng điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, từ 18,5%/năm lên 22%/năm. Người dùng các dòng thẻ tín dụng quốc tế của VietinBank mang thương hiệu Visa/Mastercard/JCB/UnionPay/DCI sẽ trả lãi suất mới từ giữa tháng 11.

Thông tin quan trọng chủ thẻ tín dụng nên biết trước khi quá muộn- Ảnh 2.

Biểu lãi suất thẻ tín dụng sau điều chỉnh tại Vietcombank

Thẻ tín dụng (credit card) là loại thẻ giúp mua hàng trước và thanh toán lại cho ngân hàng sau. Chủ thẻ chỉ được giao dịch trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ.

Các ngân hàng thường miễn lãi trong khoảng từ 45-55 ngày, tùy loại thẻ. Sau khoảng thời gian được miễn lãi, khách sẽ phải trả lãi suất theo quy định.

Một ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng lên 37%/năm


Theo Thái Phương

Người lao động

