Một ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng lên 37%/năm

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông báo điều chỉnh lãi suất đối với các sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành, với mức lãi mới lên tới 37%/năm, bắt đầu áp dụng từ ngày 20/11/2025.

Theo thông tin từ OCB, mức lãi suất mới này được áp dụng cho toàn bộ danh mục thẻ tín dụng của ngân hàng, ngoại trừ hai dòng thẻ OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority. Trước thời điểm điều chỉnh, lãi suất thẻ tín dụng của OCB đang ở mức 33%/năm.

Nguồn: OCB

Trước đó, nhiều ngân hàng như Vietcombank, BIDV,... cũng tiến hành tăng lãi suất thẻ tín dụng.

Trong thông báo mới nhất, Vietcombank cho biết từ ngày 20/11, ngân hàng sẽ tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Cụ thể, đối với thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất thẻ tín dụng hạng chuẩn tăng từ 18%/năm lên 22%/năm; hạng vàng tăng từ 17%/năm lên 21%/năm. Các hạng thẻ Platinum/Word và thẻ hạng Signature/Infinite lần lượt tăng từ 15% lên 19,5%/năm và 18%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietcombank áp dụng cùng mức điều chỉnh cho thẻ tín dụng Platinum, nâng lãi suất từ 15%/năm lên 19,5%/năm.

Nguồn: Vietcombank

Từ ngày 21/11, BIDV cũng sẽ điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân như sau:

Nguồn: BIDV

Trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu cuối năm cũng đang tăng cao, việc điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng thẻ, đặc biệt khi thanh toán chậm hoặc chỉ thanh toán số tiền tối thiểu mỗi kỳ sao kê. Để tránh phát sinh chi phí không cần thiết và bảo vệ điểm tín dụng, người dùng cần chú ý kiểm tra kỳ hạn thanh toán và thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng thời gian.







