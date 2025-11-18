Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng cho phép sử dụng VNeID để thay thế CCCD bản cứng khi đến giao dịch tại quầy

18-11-2025 - 14:43 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện có thể sử dụng Căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để thay thế cho việc xuất trình giấy tờ tùy thân bản cứng khi giao dịch tại quầy.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa thông báo liên quan đến việc triển khai sử dụng VNeID khi giao dịch thanh toán tại quầy.

Cụ thể, từ ngày 14/11/2025, khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam đã định danh điện tử VNeID mức độ 2 và đã xác thực sinh trắc học tại OCB có thể sử dụng Căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để thay thế cho việc xuất trình giấy tờ tùy thân bản cứng khi thực hiện giao dịch tài khoản thanh toán tại quầy.

Theo đó, khách hàng có thể sử dụng VNeID để thực hiện tất cả các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán tại quầy, bao gồm:

- Nộp hoặc rút tiền từ tài khoản thanh toán;

- Trích tiền từ tài khoản thanh toán để gửi tiết kiệm, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán khoản vay, thẻ tín dụng, hóa đơn, hoặc các loại phí dịch vụ trong hệ thống OCB; 

- Chuyển tiền trong nước;

- Sao kê tài khoản, sao lưu chứng từ, xác nhận số dư; 

- Chuyển đổi gói tài khoản.

OCB cho biết thay đổi này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu trải nghiệm giao dịch của khách hàng.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Không ai mở quán phở chỉ để bán 10–15 bát một ngày”: Chuyên gia thuế đề nghị xem xét lại mức doanh thu miễn thuế 200 triệu

“Không ai mở quán phở chỉ để bán 10–15 bát một ngày”: Chuyên gia thuế đề nghị xem xét lại mức doanh thu miễn thuế 200 triệu Nổi bật

Rắc rối không ngờ đến phía sau việc dùng QR chuyển tiền để thanh toán

Rắc rối không ngờ đến phía sau việc dùng QR chuyển tiền để thanh toán Nổi bật

Chuyển khoản nhanh 24/7 báo thành công… nhưng người nhận không thấy tiền: Điều gì cỏ thể xảy ra?

Chuyển khoản nhanh 24/7 báo thành công… nhưng người nhận không thấy tiền: Điều gì cỏ thể xảy ra?

14:36 , 18/11/2025
Sau khi chuyển khoản 92 nghìn cho shipper, người phụ nữ ở Cà Mau nhận thông báo: "Mỗi tháng tài khoản sẽ tự trừ 3,5 triệu đồng để mua bảo hiểm"

Sau khi chuyển khoản 92 nghìn cho shipper, người phụ nữ ở Cà Mau nhận thông báo: "Mỗi tháng tài khoản sẽ tự trừ 3,5 triệu đồng để mua bảo hiểm"

10:46 , 18/11/2025
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ

Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ

07:45 , 18/11/2025
Mua vàng từ khi giá 85 triệu đồng/lượng, người phụ nữ đã đu đỉnh thành công nhưng vẫn “mất ăn mất ngủ” vì 3 nguyên nhân

Mua vàng từ khi giá 85 triệu đồng/lượng, người phụ nữ đã đu đỉnh thành công nhưng vẫn “mất ăn mất ngủ” vì 3 nguyên nhân

16:01 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên