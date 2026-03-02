Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID của tất cả người dân cả nước

Mới đây, phiên bản 2.2.6 của ứng dụng VNeID vừa được cập nhật với hàng loạt tính năng mới, đáng chú ý là bổ sung chức năng định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi và tích hợp thêm nhiều loại giấy tờ quan trọng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vé metro, hộ chiếu cùng các dịch vụ liên quan đến thẻ căn cước.

Theo thông tin từ bản cập nhật, phiên bản 2.2.6 bổ sung và hoàn thiện nhiều chức năng quan trọng:

Phiên bản 2.2.6 của ứng dụng VNeID vừa được cập nhật với nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó có việc bổ sung định danh điện tử cho trẻ dưới 14 tuổi, tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... (Ảnh chụp màn hình)

- Bổ sung chức năng định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi

- Tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Thêm tính năng hiển thị vé metro và hỗ trợ check-in

- Triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

- Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công về đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý căn cước

- Khắc phục các lỗi kỹ thuật còn tồn tại ở các phiên bản trước

Để sử dụng đầy đủ các tính năng mới, người dùng có thể cập nhật ứng dụng thông qua Google Play hoặc App Store.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an triển khai, cho phép người dân tích hợp và quản lý nhiều loại giấy tờ cá nhân trên nền tảng số. Thông qua tài khoản định danh điện tử, người dùng có thể lưu trữ và sử dụng thông tin như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, mã số thuế, sổ hộ khẩu điện tử…

Việc số hóa và đồng bộ các loại giấy tờ trên một nền tảng duy nhất được xem là bước tiến trong lộ trình xây dựng chính phủ số, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm giấy tờ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Trước đó, công an một số địa phương đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo hỗ trợ cài đặt hoặc nâng cấp VNeID mức 2 nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân. Các đối tượng thường yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng qua file APK hoặc truy cập đường link lạ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng chỉ tải và cập nhật ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh hoạ)

Theo ghi nhận, phiên bản hiện tại đã cho phép hoạt động bình thường trên một số thiết bị xách tay, thiết bị đã root hoặc mở khóa bootloader. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thông tin và hạn chế rủi ro bảo mật trong thời gian tới, người dùng nên cân nhắc khôi phục trạng thái nguyên bản của thiết bị, khóa lại bootloader và gỡ root nếu có.

Việc liên tục mở rộng tính năng và tích hợp thêm nhiều dịch vụ công trên VNeID cho thấy xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dân cư, hướng đến mục tiêu đơn giản hóa thủ tục và nâng cao trải nghiệm của người dân trên môi trường số.



