Thông tin quan trọng tất cả người dân đang sở hữu sổ đỏ cần biết

Ngày 15/6 vừa qua, Công an Tuyên Quang cảnh báo về tình trạng xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho người dân, tự xưng là cán bộ địa chính, cán bộ UBND xã hoặc cơ quan quản lý đất đai để hướng dẫn đăng ký trước, kê khai hồ sơ hoặc làm thủ tục cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo đó, các đối tượng thường thông báo người dân cần bổ sung hồ sơ, cập nhật dữ liệu đất đai hoặc đăng ký lịch làm việc trực tuyến.

Sau đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, mã OTP ngân hàng hoặc truy cập vào các đường link, cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng thường thông báo người dân cần bổ sung hồ sơ, cập nhật dữ liệu đất đai hoặc đăng ký lịch làm việc trực tuyến.

Sau đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, mã OTP ngân hàng hoặc truy cập vào các đường link, cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xác minh.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dâ nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè để phòng ngừa các hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.