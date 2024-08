Thông tin thêm về vụ án tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Ngày 15/8, một lãnh đạo Sở GT-VT tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan đã cung cấp hồ sơ pháp lý về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, danh sách các giáo viên, học viên, cán bộ được phân công, theo dõi, giám sát các kỳ thi sát hạch lái xe; hồ sơ về thanh kiểm tra của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T trụ sở tại P13, quận Tân Bình, TPHCM) đóng tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa cho cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra.

Nhiều cá nhân đầu tư phương tiện hợp tác dạy nghề với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Đình Thái Hòa (48 tuổi, ngụ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa), Giám đốc trung tâm nêu trên để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TBXH, Cục Thuế Đồng Nai cung cấp hồ sơ cho cơ quan điều tra . Ngoài ra, các đơn vị liên quan cung cấp các hồ sơ về kê khai thuế của doanh nghiệp này, hồ sơ pháp lý về việc thành lập trung tâm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ"; quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Đình Thái Hòa về hành vi "đưa hối lộ”.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, gồm: Bùi Đình Thỏa, nguyên Phó giám đốc, phụ trách Phòng Đào tạo trung tâm về hành vi đưa hối lộ; Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Phó trưởng phòng và Nguyễn Nhân Cường, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (thuộc Sở GT-VT Đồng Nai) để điều tra về hành vi nhận hối lộ và Đặng Thái Hân, nguyên Phó giám đốc phát triển thị trường Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn; Giám đốc Công ty CP Đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27 về hành vi giả mạo trong công tác.

Theo Bộ Công an, các bị can này có hành vi đưa, nhận tiền để bỏ qua sai phạm trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho người học lái xe.

Kết quả điều tra của công an xác định, từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2023, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe và được Sở GT-VT Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với 63.458 học viên.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn dạy lý thuyết, thực hành không đúng quy định, giao cho các cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe và hợp thức hóa hồ sơ người học là do trung tâm đào tạo. Sau đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho hơn 39.000 học viên trái quy định.