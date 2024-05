Thông tin về các khoản phí trong vé máy bay

Theo ACV , như chặng bay Hà Nội - TPHCM, phần thu của ACV là 120.000 đồng/khách, gồm 100.000 đồng giá phục vụ hành khách và 20.000 đồng giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý.

Đối với chặng bay TPHCM - Côn Đảo, phần thu của ACV là 80.000 đồng/khách, trong đó gồm 60.000 đồng giá phục vụ hành khách và 20.000 đồng giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý.

Mức giá này khác nhau theo tùy sân bay. Hiện tại, mức giá áp dụng tại các sân bay lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất là cao nhất.

Theo ACV, các hãng hàng không thu hộ giá dịch vụ này và được hưởng hoa hồng thu hộ là 1,5% doanh thu.

Ngoài ra, ACV đang thu của các hãng hàng không giá dịch vụ sân đậu tàu bay, cho thuê cầu dẫn khách, thuê quầy làm thủ tục hành khách, cho thuê băng chuyền hành lý và xử lý hành lý tự động… Mức thu các dịch vụ này cũng thực hiện theo khung giá quy định.

Theo tính toán của ACV, tiền thu từ các dịch vụ này đối với 1 chuyến bay của tàu bay A320/321 là khoảng 3 triệu đồng/chuyến bay và nếu phân bổ cho hành khách đi máy bay thì chỉ khoảng 15.000 đồng/hành khách.

Cùng đó, ACV đang thu là giá dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất. Cụ thể, tại các cảng hàng không chi nhánh trừ 4 Cảng hàng không lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, ACV đang thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất cho các hãng hàng không và thu tiền theo chuyến bay.

ACV cho rằng, tiền thu dịch vụ của các hãng hàng không nếu phân bổ cho hành khách đi máy bay thì chỉ khoảng 15.000 đồng/hành khách.

Đối với Vietnam Airlines và Vietjet, ACV cho biết mức thu này được áp dụng từ khi ký hợp đồng dịch vụ hàng không năm 2012 cho đến nay chỉ điều chỉnh tăng 1 lần vào năm 2019 với mức tăng là 5%. Nếu chia đều cho hành khách đi máy bay trên tàu bay A320/32 là khoản 30.000 đồng/hành khách.

Trước đó, theo Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân đẩy giá vé máy bay tăng cao quá mức do mức thu thuế, phí hiện nay. Hiện tại các hãng hàng không phải gánh trên 20 loại phí cả trực tiếp và gián tiếp. Theo đó, với chuyến bay của Việt Nam hạ cánh hoặc cất cánh tại các sân bay trong nước phải nộp hai loại phí là 165.000 đồng/lượt/dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và 335.000 đồng/lượt/dịch vụ kinh doanh cảng hàng không.

Theo Thông tư số 53/2019 của Bộ GTVT quy định, các hãng hàng không phải chịu tới 16 loại phí do Nhà nước quy định. Trong số này gồm có 5 loại dịch vụ do Nhà nước quy định mức giá, 8 loại dịch vụ do Nhà nước quy định khung giá và 3 loại dịch vụ phi hàng không do Nhà nước quy định khung giá. Các hãng hàng không phải nộp 16 loại phí này cho 3 đơn vị đại diện cho cơ quan quản lý là ACV, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các cảng vụ hàng không.

Ngoài ra, các hãng bay phải nộp những khoản phí dịch vụ hàng không khác cho các cảng hàng không như phí thuê quầy bán vé giờ chót; phí thuê quầy hành lý thất lạc; phí thuê phòng tác nghiệp, phòng nghỉ, trực ca cho nhân viên; phí thuê phòng máy của hãng; phí thuê kho; phí sử dụng thiết bị đầu cuối...Người dân vào sân bay còn phải nộp thêm các loại phí như phí vào sân bay, phí đỗ xe...

Các chuyên gia cho rằng, thay vì phân loại quá nhiều loại phí, Việt Nam chỉ cần quy định gọn 2 loại, gồm phí theo chuyến bay là phí cất hạ cánh tại sân bay và phí phục vụ hành khách tại sân bay, đồng thời có thể loại bỏ phí vào sân bay. Hiện trên thế giới không có nước nào thu phí vào sân bay. Các sân bay trên thế giới chỉ thu phí đỗ ở sân bay nên Việt Nam cần có quy định khi vào sân bay bao lâu sẽ không mất phí để giảm gánh nặng cho người dân.