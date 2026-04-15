Thông tin về giá xăng dầu, bầu cử Quốc hội... “chiếm sóng” bảng xếp hạng tìm kiếm quý I/2026

Nhật Hạ | 15-04-2026 - 20:21 PM | Kinh tế số

Quý I/2026, người Việt theo sát các điểm nóng Trung Đông, đà tăng giá xăng, tiến trình Đại hội Đảng XIV và sự bùng nổ của các công cụ AI mới.

Dữ liệu từ báo cáo xu hướng tìm kiếm quý I/2026 của Cốc Cốc ghi nhận các biến động địa chính trị toàn cầu và sự kiện chính trị trong nước đang tác động mạnh mẽ đến hành vi tra cứu của người dùng Internet tại Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, sự chú ý của người dân cả nước đổ dồn về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan tăng mạnh như “bầu cử Quốc hội” tăng 209% và “đại hội Đảng 14” tăng 66%. Các từ khóa mang tính hướng dẫn như “cách tra cứu điểm bầu cử” tăng tới 2.996%, phản ánh sự chủ động của người dân trong việc nắm bắt quy trình và phương thức thực hiện quyền lợi bầu cử.

Cùng thời điểm, các chính sách mới cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm tìm kiếm với từ khóa “thông tư 152” tăng 1.609% hay “nhà nước thưởng Tết 400k” tăng 1.019%. Dữ liệu này cho thấy tốc độ tiếp cận nhanh và quan tâm cao với các quy định mới ngay khi đi vào thực thi.

Các từ khóa thời sự trong nước được người dùng Internet Việt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc trong quý I/2026 (Ảnh: Cốc Cốc).

Các từ khóa liên quan đến điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, như “mức giảm trừ gia cảnh 2026” tăng 439% và “thuế thu nhập cá nhân 2026” tăng 569%.

Quý I/2026 cũng chứng kiến nhiều biến động về tình hình quốc tế, đặc biệt xung đột giữa Mỹ và Iran khiến giá xăng dầu biến động liên tục. Do vậy, từ khóa “giá xăng hôm nay” cũng có mức tăng trưởng lên đến 1.901%. Các từ khóa liên quan đến tỷ giá ngoại tệ như đô la Mỹ và đồng won Hàn Quốc cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, với mức tăng lần lượt 232% và 56%.

Chủ đề về trí tuệ nhân tạo (AI) cũng thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người dùng Internet Việt Nam. Không chỉ tập trung vào công cụ ChatGPT quen thuộc, người dùng đã bắt đầu tìm kiếm và khám phá các công cụ AI mới mẻ hơn, khi lượt tìm kiếm từ khóa “AI hay” đã tăng thêm 130% và OpenClaw tăng thêm 103%.

Các chủ đề về giải trí cũng được người dùng Internet Việt quan tâm, khi lượt tìm kiếm các từ khóa liên quan đến các show truyền hình như “Single Inferno 5”, “Battle of Fates” hay các buổi trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ như BTS, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh… cũng tăng mạnh trên Cốc Cốc.

Báo cáo cũng thông tin về xu hướng tìm kiếm trong các lĩnh vực khác như nhân vật, thể thao, phương tiện, du lịch.

Tin vui dành riêng cho người dùng Gemini tại Việt Nam

