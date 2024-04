Thư Đan Nguyễn chia sẻ bí quyết trở thành một beauty blogger thành công

Bí kíp để trở thành một beauty blogger chuyên nghiệp



Với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ có mong muốn trở thành beauty blogger. Chủ nhân của kênh TikTok @thudannguyen99 với hơn 12 triệu lượt yêu thích - Beauty KOL Thư Đan Nguyễn chia sẻ: Để thành công trong nghề này, các bạn nhất định phải có các yếu tố sau đây:

Thư Đan Nguyễn - Chủ nhân của kênh TikTok @thudannguyen99 với hơn 12 triệu lượt yêu thích

Đầu tiên là các bạn phải có niềm đam mê về lĩnh vực làm đẹp, thích chia sẻ những thông tin xoay quanh chủ đề làm đẹp đến với người xem. Khi đam mê thì các bạn sẽ dành thời gian, tâm huyết để tìm hiểu thông tin cũng như cách truyền tải thông điệp sao cho ấn tượng.



Thứ hai đó là cần am hiểu về sản phẩm của mình quảng bá ví dụ như khi các bạn giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm thì cần nắm rõ thành phần, công dụng cụ thể, cũng như hướng dẫn chi tiết cách sử dụng. Bạn phải trở thành chuyên gia để có thể tư vấn các thông tin, kiến thức trong lĩnh vực làm đẹp.

Thứ ba là cập nhật trend (các xu hướng mới nhất). Các bạn hãy chăm chỉ bắt trend bởi đó là những điều khán giả đang quan tâm nhất hoặc nếu có thể hãy tự tạo ra trend một cách sáng tạo để video của bạn khiến khán giả thích thú. Điều này sẽ giúp tạo ra dấu ấn với phong cách của riêng bạn. Từ đó bạn cũng có thêm lượng khán giả trung thành luôn ủng hộ và dõi theo bạn.

Hãy luôn cập nhật trend (các xu hướng mới nhất)

Điều cuối cùng, khi các bạn đã hiểu khán giả muốn gì, thích xem nội dung như thế nào thì các bạn cần có công cụ truyền tải nội dung đó thật tốt. Do vậy, bạn hãy đầu tư vào các dụng cụ quay chụp. Bởi khi chất lượng video tốt, người xem sẽ có thể nhìn rõ chi tiết hơn trong các video review. Từ đó, người xem có thể hiểu những gì bạn muốn truyền tải. Việc đầu tư về mặt hình ảnh, hãy cân nhắc khi bản thân bạn đã xác định sẽ đồng hành cùng với nghề.



Hãy đầu tư về mặt hình ảnh khi bản thân bạn đã xác định sẽ đồng hành cùng với nghề

Những cơ hội khi trở thành beauty blogger nổi tiếng



Beauty KOL Thư Đan Nguyễn cũng trải qua một hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ để trở thành beauty blogger nổi tiếng được cộng đồng mạng yêu mến.

Nội dung của các video luôn đa dạng, từ những mẹo make up độc lạ, cho đến những pha biến hình với cái kết "quay xe" đầy bất ngờ khiến người xem mãn nhãn với trang phục, cách make up độc đáo.

Những thành công của Thư Đan Nguyễn được ghi dấu bằng nhiều giải thưởng đặc biệt như Top 5 Beauty icon của TikTok FashUp 2021, Giải ba triển lãm Ô Phương Đông L’Officiel và gần đây nhất chính là đạt được nút vàng Youtube sau hơn 1 năm hoạt động trên nền tảng này. Hiện tại, kênh Tiktok @thudannguyen99 đạt hơn 600 nghìn lượt theo dõi, hơn 12 triệu lượt yêu thích. Ngoài ra, Thư Đan còn hoạt động trên 2 nền tảng mạng xã hội lớn là Facebook và Instagram. Cô thu hút hơn 355 nghìn lượt theo dõi trên Instagram và hơn 450 nghìn lượt theo dõi trên Facebook.

Thư Đan Nguyễn chia sẻ, trở thành beauty blogger nổi tiếng sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều điều ý nghĩa. Đầu tiên đó là sự yêu mến ủng hộ của khán giả, những người luôn dõi theo và tương tác với các sản phẩm của bạn. Đây là động lực to lớn để bạn quyết tâm kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

Trở thành beauty blogger nổi tiếng là động lực to lớn để bạn quyết tâm kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ của bạn cũng rộng mở hơn. Các bạn có cơ hội kết nối với nhiều anh chị đi trước - những người có nhiều kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực làm đẹp, bạn bè có cùng sở thích. Bạn có cơ hội được chia sẻ niềm đam mê với hàng triệu người trên khắp thế giới thông qua các video ấn tượng. Điều này mở ra cánh cửa rộng lớn cho sự kết nối, giao lưu học hỏi giúp bạn trở thành một phần của cộng đồng beauty blogger.



Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là thách thức, công việc này không phải lúc nào cũng là màu hồng. Các bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề như áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Làm thế nào để bạn duy trì được vị thế trong cộng đồng beauty blogger và có lượng fan đông đảo là bài toán không phải dễ.

"Nhìn chung, sự thay đổi sau khi trở thành một beauty blogger nổi tiếng là tích cực và đầy thử thách. Điều quan trọng là giữ vững đam mê, không ngừng học hỏi và luôn giữ lấy sự chân thành trong mỗi hoạt động của mình", Beauty KOL Thư Đan Nguyễn nói.