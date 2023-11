Thủ đô Ấn Độ cho lưu thông ô tô theo biển chẵn- lẻ để đối phó khói bụi

Người phụ trách Môi trường, Rừng và Động vật hoang dã của thủ đô Gopal Rai cho biết biện pháp này sẽ được áp dụng 1 ngày sau lễ Diwali của người dân Ấn Độ (ngày 12/11), và kéo dài trong vòng 1 tuần. Việc có tiếp tục kéo dài chính sách này thêm hay không sẽ được cân nhắc sau.

Di tích India Gate tại New Delhi chìm trong bầu không khí ô nhiễm sáng ngày 6/11 (ANI)

Kế hoạch lưu thông xe ô tô theo biển chẵn – lẻ là một biện pháp nhằm phân bổ lưu lượng giao thông. Theo đó các phương tiện có số đăng ký kết thúc bằng chữ số lẻ sẽ được phép đi trên đường vào ngày lẻ và những phương tiện có số chẵn sẽ được hoạt động vào ngày chẵn.

Thủ đô New Delhi và khu vực miền Bắc Ấn Độ đang trải qua giai đoạn ô nhiễm không khí trầm trọng nhất trong năm. Theo dữ liệu do Hệ thống Nghiên cứu và Dự báo Chất lượng Không khí (SAFAR-Ấn Độ) công bố, chỉ số chất lượng không khí ở Vùng thủ đô của Ấn Độ sáng nay (6/11) được ghi nhận ở mức 488, tăng so với mức 410 một ngày trước.

Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí (CAQM) Ấn Độ ngày 5/11 đã quyết định triển khai Giai đoạn 4 của Kế hoạch hành động ứng phó theo cấp độ (GRAP) trên toàn Vùng thủ đô của Ấn Độ để ngăn chặn chất lượng không khí suy giảm thêm.

Theo đó, các biện pháp hạn chế sẽ được thực hiện thêm. Theo kế hoạch hành động 8 điểm, chính quyền thành phố sẽ cấm các loại xe tại lưu thông trong và xung quanh Niu New Delhi, trừ các loại xe chở hàng hóa thiết yếu, xe chạy bằng khí tự nhiên và xe điện.