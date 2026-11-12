Thủ đoạn 'bắt tay' giúp Công ty Free Land giảm hơn 117 tỷ đồng tiền sử dụng đất

'Gõ cửa' Chủ tịch tỉnh để can thiệp chỉ định thầu

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương cho phép đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch để tạo nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bị can Vũ Minh Lý, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Free Land, đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với bị can Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, để đề nghị và được ông Thái chỉ đạo một số lãnh đạo tỉnh, sở, ngành thực hiện thủ tục chỉ định Công ty Free Land làm chủ đầu tư dự án mà không thông qua đấu thầu.

Khi xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, Lý tiếp tục liên hệ, đề nghị bị can Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, can thiệp, chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất và lãnh đạo các sở, ngành tham mưu giao đất, xác định giá đất theo hướng có lợi cho Công ty Free Land.

Mặc dù biết doanh nghiệp được chỉ định làm chủ đầu tư không qua đấu thầu, trái quy định pháp luật và dự án không thuộc trường hợp được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, song bị can Đặng Minh Đức, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, vẫn ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh ban hành 5 quyết định giao cho Công ty Free Land gần 689.000m² đất, trong đó có gần 317.000m² đất ở.

Trong số này, bị can Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ký 3 quyết định giao đất đợt 1, 2 và 3; Nguyễn Quốc Hùng ký quyết định phê duyệt đơn giá tính tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Dự án Công ty CP Free Land.

Đưa tiền để can thiệp giá đất

Quá trình xác định tiền sử dụng đất, Vũ Minh Lý đã thỏa thuận đưa tiền cho bị can Đỗ Đình Ngoan (định giá viên Trung tâm Kỹ thuật địa chính nhà đất), nhằm xác định giá đất thấp hơn thực tế. Đồng thời, Lý liên hệ với ông Nguyễn Quốc Hùng đề nghị giảm giá đất và được đồng ý.

Theo kết luận điều tra, trên cơ sở 3 quyết định giao đất đợt 1, 2 và 3, Trung tâm Kỹ thuật địa chính nhà đất được giao tư vấn xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với Công ty Free Land.

Tuy nhiên, đơn vị này đã xác định giá đất theo phương pháp thặng dư không đúng quy định. Cụ thể, khi tính doanh thu phát triển, trung tâm phân kỳ theo thời gian thực hiện dự án nhưng khi tính chi phí lại không phân kỳ tương ứng. Ngoài ra, đơn vị không loại thuế giá trị gia tăng 10% khỏi đơn giá suất vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí xây dựng công trình.

Tháng 11/2018, Lý giao nhân viên Công ty Free Land là Lâm Văn Tính liên hệ với Ngoan xin giảm giá đất đợt 1. Ngoan yêu cầu doanh nghiệp đưa 200 triệu đồng để làm hồ sơ giảm giá. Tháng 12/2018, Tính mang số tiền này đến trụ sở trung tâm giao cho Ngoan.

Thời điểm đó, Nguyễn Đình Vinh (chưa được công nhận là định giá viên) trình dự thảo chứng thư. Dù biết việc này trái quy định, Ngoan vẫn trình Giám đốc Trung tâm, ký ban hành chứng thư xác định giá đất hơn 1,8 triệu đồng/m², tương ứng số tiền sử dụng đất doanh nghiệp phải nộp hơn 130 tỷ đồng.

Đến năm 2020, khi tính tiền sử dụng đất đợt 3, Lý tiếp tục đề nghị Ngoan giảm giá. Sau khi được thông báo mức giá dự kiến khoảng 3 triệu đồng/m², Lý đề nghị chỉ tính 2,7 triệu đồng/m² và hứa đưa 500 triệu đồng. Ngoan đồng ý.

Khoảng tháng 9/2020, Lý giao nhân viên mang 500 triệu đồng đến đưa cho Ngoan. Cùng thời điểm, Lý liên hệ ông Nguyễn Quốc Hùng đề nghị giảm giá đất và được đồng ý.

Ông Hùng sau đó chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện việc giảm giá; Ngoan chỉ đạo Vinh tính toán lại giá đất sao cho mức tăng chỉ khoảng 50% so với đợt 1. Kết quả, giá đất đợt 3 được xác định gần 2,7 triệu đồng/m².

Ngày 7/10/2020, Trung tâm ban hành chứng thư, được Hội đồng thẩm định thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt. Số tiền sử dụng đất Công ty Free Land phải nộp ở đợt này là hơn 160 tỷ đồng.

Chênh lệch tiền sử dụng đất hơn 117 tỷ đồng

Ngoài khoản tiền 700 triệu đồng Lý đưa cho bị can Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, với mục đích hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và cá nhân bà Hương, kết luận điều tra còn xác định Lý đưa nhiều khoản tiền cho các cá nhân liên quan đến quá trình thẩm định giá đất.

Cụ thể, Lý khai đã đưa bị can Lê Văn Thư, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai tổng cộng 150 triệu đồng qua 3 lần họp thẩm định giá đất; đưa 400 triệu đồng cho bà Hương thông qua nhân viên để nhờ chuyển cho 4 cá nhân, mỗi người 100 triệu đồng.

Trong số này, ông Thường khai nhận 100 triệu đồng liên quan lần tính giá đất đợt 3. Ngoài ra, Lý khai đưa ông Nguyễn Quốc Hùng 150 triệu đồng tại các lần họp thẩm định giá đất.

Theo kết luận điều tra, việc lấy giá đất đợt 1 làm căn cứ tính giá đất đợt 2 và việc xác định giá đất đợt 3 không cao quá 50% so với đợt 1 đều trái quy định pháp luật.

Sau khi tính toán, xác định lại giá đất, cơ quan điều tra xác định giá đất đợt 1 đối với hơn 62.000m² đất nhà ở thấp tầng là gần 2,6 triệu đồng/m²; đợt 2 với hơn 13.000m² đất nhà ở thấp tầng là hơn 3,5 triệu đồng/m²; đợt 3 với hơn 37.000m² đất nhà ở thấp tầng là hơn 3,8 triệu đồng/m² và hơn 22.000m² đất chung cư cao tầng là hơn 3 triệu đồng/m².

Như vậy, tổng số tiền sử dụng đất chênh lệch so với số tiền Công ty Free Land đã nộp là hơn 117 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là hậu quả thiệt hại do các hành vi sai phạm trong việc chỉ định nhà đầu tư không qua đấu thầu, giao đất không qua đấu giá và tính và phê duyệt tiền sử dụng đất trái quy định gây ra.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Vũ Minh Lý về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”.