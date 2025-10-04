Thủ đoạn che giấu hàng nghìn tỷ đồng của hệ sinh thái Hoàng Hường ra sao?

Thiệt hại gần 300 tỷ đồng ngân sách

Ngày 4/10, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định khởi tố 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các Công ty, Hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo, điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cụ thể, 6 bị can gồm: Hoàng Thị Hường (hay còn gọi là Hoàng Hường trên mạng xã hội); Hoàng Anh Dũng; Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Duy Khánh; Nguyễn Thị Thoa, và Nguyễn Thị Hường.

Điều tra ban đầu xác định, với mục đích che giấu doanh thu, làm giảm nghĩa vụ thuế 18 Công ty do Hoàng Thị Hường thành lập điều hành, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thoa , Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Thị Hường bàn bạc, thống nhất, đưa ra phương thức, thủ đoạn mượn căn cước công dân của nhân viên và người thân thành lập 25 hộ kinh doanh, đồng thời nhờ các cá nhân đứng tên bán hàng, thuê đơn vị vận chuyển tạo thành “Hệ sinh thái Hoàng Hường” với mục đích chuyển doanh thu từ các công ty sang các hộ kinh doanh, các cá nhân.

Ngoài ra, Hoàng Thị Hường cũng chỉ đạo bỏ ngoài số sách doanh thu thực tế của các công ty. Thực tế, các hộ kinh doanh và các cá nhân không thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2021 đến năm 2025 đã gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, hành vi chuyển một phần doanh thu thực tế của 18 công ty đến 25 hộ kinh doanh và 33 cá nhân với tổng số tiền hơn 2.069 tỷ đồng đồng, gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng do chênh lệch giữa 2 loại hình kinh doanh tạm tính hơn 144,8 tỷ đồng. Riêng trong các năm 2024, 2025 gây thiệt hại về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước là hơn 141,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là hành vi để ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của 18 Công ty thuộc Hệ sinh thái Hoàng Hường tổng số hơn 1.750 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng tạm tính là hơn 139,9 tỷ đồng.

Như vậy, tổng thiệt hại theo điều tra ban đầu tạm tính là hơn 284,7 tỷ đồng.

Hoàng Hường từng khoe biệt thự sang, rải tiền khắp nhà trên mạng xã hội.

Tiếp tục làm rõ dấu hiệu gây thiệt hại thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều tra, việc để ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của 18 Công ty thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường tổng số hơn 1.750 tỷ đồng còn có dấu hiệu gây thiệt hại thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan điều tra cần tiếp tục làm rõ.

Hành vi trên của Hoàng Thị Hường, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thoa, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Thị Hường đã vi phạm khoản 1, 2, 10 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 về các hành vi bị nghiêm cấm; Có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoàng Hường (38 tuổi, quê ở tỉnh Phú Thọ) là dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội.

Cô sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường - chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Đến nay, hệ sinh thái Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh.

Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội.

Thông qua các buổi livestream trên Fanpage, TikTok có hàng triệu người theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một người phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.

Không chỉ dừng ở kinh doanh, Hoàng Hường còn nổi lên như một "hiện tượng mạng" bằng hàng loạt các hoạt động phô trương sự giàu có như rải tiền trên cầu thang, dẫm lên tiền, khoe bất động sản nghìn tỷ. Cô cũng nhiều lần bị chỉ trích nặng nề vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực.