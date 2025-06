Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Công an Lạng Sơn khởi tố 2 trong nhóm đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Anh Khoa

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Lạng Sơn, đã có hơn 9.000 người đã tham gia trực tiếp vào hệ thống kinh doanh đa cấp biên tướng của tổ chức Ame Global, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người đến từ Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều người vay nợ ngân hàng , cầm cố sổ đỏ, rút sổ tiết kiệm… để “bơm vốn” vào mô hình này. Một số trường hợp bán cả nhà để đầu tư cho cả gia đình lên tuyến VIP.

Tang vật vụ án

Mồi nhử

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn , trên cơ sở thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại WIN ALL (gọi tắt là Công ty Ame Global), một người đàn ông tên H.W.Y, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện trong vai trò giám đốc. Ông Y nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch từ giữa năm 2024. Trên thực tế, ông ta trực tiếp chỉ đạo hoạt động qua Zoom, điều hành từ văn phòng tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Những người cốt cán tại Việt Nam chỉ là đầu mối trung gian, hưởng phần trăm để điều phối hệ thống.

Giữa những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, việc kiếm tiền nhanh chóng luôn có sức hút đặc biệt. Công ty Ame Global Việt Nam tận dụng điều đó để vẽ nên một giấc mơ. Mô hình của họ bắt đầu từ việc tung ra sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi - một loại thần dược được quảng bá là hiếm có khó tìm, “quý hơn nấm linh chi gấp 10 lần”.

Để tạo nên chân rết rộng khắp, Công ty Ame Global Việt Nam tổ chức rầm rộ nhiều hội thảo hào nhoáng, hệ thống trả thưởng ngất ngưởng và livestream thành công. Đây là một chiếc bẫy đa cấp biến tướng được dàn dựng khéo léo. Người tham gia được bơm những thông tin, nào là sản phẩm quý hiếm, lợi nhuận thụ động, chính sách trả thưởng ngất ngưởng. Gần như ai cũng mê hoặc bởi những con số về hoa hồng như 10% doanh thu toàn cầu mỗi ngày, thu nhập tối đa 25 triệu/ngày không cần làm gì, chỉ cần đầu tư một lần và rủ thêm vài người thân quen tham gia. Bên cạnh đó, trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube, hàng loạt clip livestream xuất hiện liên tục: những người mặc vest nói chuyện thành công, hình ảnh hàng chục người được đưa đi Đài Loan (Trung Quốc) “tham quan trang trại nấm”, hàng trăm người được tham gia các tour, tuyến du lịch ở trong và ngoài nước... Chính vì vậy, rất nhiều người người lao vào cuộc chơi, từ nông dân, công chức đến người già, vay nợ để đầu tư…

“Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi người dân, các bị hại tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu để hỗ trợ công tác điều tra, xử lý vụ án một cách triệt để”. Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo cơ quan điều tra, Công ty Ame Global triển khai mô hình “Tiêu dùng tăng trưởng”: người tham gia mở tài khoản trên Website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền 14.850.000 đồng sẽ được sản phẩm có tên “nấm Ngưu Chương Chi” và được cấp 1 ID. Mô hình Ame Global vận hành dựa trên cấu trúc nhị phân - hai nhánh dưới mỗi người. Hệ thống trải rộng đến 20 tầng…Người tham gia còn nhận thêm khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia.

Cất vó

Cuối năm 2024, một số người dân bắt đầu phản ánh việc không nhận được hoa hồng như cam kết. Một số nhóm Facebook kín cũng chuyển sang chế độ im lặng. Trong khi đó, các nhân vật cốt cán của hệ thống dần rút lui, các thành viên của tổ chức Ame Global tại Việt Nam là người Đài Loan (Trung Quốc) cũng về nước và chỉ còn rơi rớt những lời hứa hẹn qua loa.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn, khi người tham gia mua sản phẩm và muốn trở thành nhà đầu tư (dạng kinh doanh đa cấp biến tướng), Công ty Ame Global quảng bá bằng hình ảnh sản phẩm một cách hoành tráng về sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi. Sau đó, nếu ai cần sẽ được gửi sản phẩm đến nhà theo đường chuyển phát nhanh, bưu điện. Theo cơ quan chức năng sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi này được xác định là không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy tờ hợp lệ….

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Phòng an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Từ tháng 3/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan của bộ, ngành liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

Đến nay, đã tiến hành làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng (trong đó có 1 người trú Lạng Sơn, 1 Thái Nguyên và 9 người ở TP Hồ Chí Minh) có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với khoảng hơn 9.000 người tham gia, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và trên 2.000 người ở Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.