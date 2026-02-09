Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ đoạn lừa đảo mua hàng online mới nhắm vào người bán ngay sát Tết

09-02-2026 - 13:16 PM | Kinh tế số

Các đối tượng xấu đã giả danh cán bộ nhà nước để đặt hàng, sau đó nhờ người bán thanh toán giúp một đơn hàng khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9-2, phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Thành Nam, một doanh nghiệp bán rượu Sâm Ngọc Linh tại TPHCM, cho biết mình suýt trở thành nạn nhân của một thủ đoạn lừa đảo tinh vi ngay trong những ngày sát Tết.

Theo anh Nam, đối tượng lừa đảo liên hệ đặt mua rượu với số lượng lớn, tự xưng là cán bộ thuộc đơn vị quân đội tại TPHCM.

Người này cung cấp đầy đủ thông tin như tên người phụ trách, địa chỉ đơn vị, thời gian giao hàng và thậm chí gửi cả giấy ra vào cổng có đóng dấu, khiến nạn nhân tin tưởng.

Sau khi tạo được niềm tin, đối tượng tiếp tục đề nghị anh Nam hỗ trợ đặt giúp thêm một đơn hàng thực phẩm là cá nhập khẩu từ Nga để giao chung, với lý do tiện cho đơn vị tiếp nhận.

Thủ đoạn lừa đảo mua hàng online mới nhắm vào người bán ngay sát Tết- Ảnh 1.

Các đối tượng làm giả hóa đơn chứng từ và con dấu của cơ quan nhà nước

Người này giới thiệu đơn vị bán cá hộp nhập khẩu từ Nga với giá trị đơn hàng phát sinh đến hơn 40 triệu đồng. Bên bán yêu cầu anh Nam đặt cọc trước 30%. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Nam từ chối với lý do chỉ kinh doanh rượu, không nhận đặt hàng trung gian. Ngay sau đó, đối tượng cắt đứt liên lạc.

Tuy nhiên, do đơn hàng rượu ban đầu đã được chuẩn bị sẵn và nhân viên vẫn tiến hành giao theo lịch hẹn, khi đến nơi, lực lượng bảo vệ xác nhận giấy tờ không hợp lệ và cho biết đã có nhiều trường hợp bị lừa với thủ đoạn tương tự.

"Mục đích chính của nhóm lừa đảo không phải nhận hàng mà dụ người bán chuyển tiền đặt cọc cho các đơn hàng kết hợp bên ngoài, sau đó chiếm đoạt tiền và biến mất.

Thủ đoạn lừa đảo mua hàng online mới nhắm vào người bán ngay sát Tết- Ảnh 2.

Đối tượng lừa đảo yêu cầu nhà bán hàng mua hộ và đặt cọc

Qua sự việc này, tôi nghĩ các tiểu thương, nhà bán hàng cần hết sức cảnh giác với các đơn hàng giá trị lớn, đặc biệt là những trường hợp tự xưng cơ quan nhà nước và yêu cầu đặt cọc hoặc nhờ đứng ra thanh toán giúp bên thứ ba" - anh Nam khuyến cáo.

Ở một diễn biến khác, anh Phạm Thanh Linh, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cho biết gần đây xuất hiện tình trạng giả danh shipper để lừa đảo người dân.

Anh Linh kể mới đây một số đối tượng gọi điện thông báo có quà Tết gửi đến, sau đó yêu cầu chuyển khoản trước để thanh toán phí giao hàng tăng thêm dịp cao điểm cuối năm.

Các đối tượng còn đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ hoàn hàng về kho và sau Tết mới giao lại do hàng hóa đang ùn ứ, quá tải.

"Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, tôi không chuyển khoản và hỏi kỹ thông tin người gửi, người nhận thì đối tượng trả lời ấp úng rồi nhanh chóng tắt máy" - anh Linh cho biết.

Trước tình trạng trên, các đơn vị vận chuyển khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân và không thực hiện thanh toán qua các đường link hoặc yêu cầu không chính thống.

Tất cả những ai nhận được cuộc gọi sau tắt máy ngay

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

