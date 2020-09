Thu giữ hàng tấn sách giả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, chiều 15/9/2020, Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 4-PA 03-Công an TP Hà Nội và Đội QLTT số 6 tiến hành kiểm tra và thu giữ gần 60 nghìn quyển sách thành phẩm giả NXB Giáo dục Việt Nam, gần 4 tấn bán thành phẩm chưa đóng quyển, cùng các thiết bị máy móc đóng xén.



Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở do ông Lưu Mạnh Trường làm chủ tại địa chỉ Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang thực hiện gia công xuất bản phẩm, cắt xén, đóng gói hàng chục nghìn cuốn sách. Chủ cơ sở chỉ xuất trình được chứng minh thư nhân dân trước yêu cầu của lực lượng chức năng. Ngoài ra không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan điều kiện hoạt động, gia công sau in xuất bản phẩm và hồ sơ, tài liệu cũng như chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xưởng sách.

Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Lực lượng chức năng ghi nhận có 59.338 quyển sách thành phẩm, gồm các đầu sách như: Truyện tranh bằng Tiếng Anh; Những nhà thuốc và vị thuốc Việt Nam; Sách hướng dẫn học Tin học Lớp 5; Sách Trí tuệ Do Thái; Sách Tiếng Anh Sight Word Poetry Pages. Trên bìa các đầu sách ghi rõ: Nhà Xuất bản Y học – NXB Thời đại; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Lao động Xã Hội...

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 3.704 kg bán thành phẩm, gồm các đầu sách như Sách giáo trình Giáo dục Chính trị, Sách Tiếng Anh lớp 6, sách học sinh tập 2, Vở bài tập công nghệ lớp 9, Sách mỹ thuật lớp 5, sách tiếng anh lớp 8 sách học sinh tập 1 – tập 2, sách học Văn Tiếng Anh, sách hướng dẫn học Tin học lớp 4, sách hướng dẫn học tin học lớp 5, sách tiếng anh lớp 6 sách học sinh tập 1, sách tiếng anh lớp 4 sách bài tập… Phía ngoài bìa sách được ghi "Lưu hành nội bộ", "Nhà Xuất bản Giáo dục". Ngoài ra, tại cơ sở còn có 3 chiếc máy đã và đang sử dụng gồm máy kéo, máy cắt và máy xếp.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ gần 60.000 quyển sách thành phẩm giả NXB Giáo dục Việt Nam và gần 4 tấn bán thành phẩm chưa đóng quyển, cùng toàn bộ các thiết bị máy móc đóng xén, để tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, trên thực tế, in lậu, gia công sau in và buôn bán sách lậu ở Việt Nam đã tồn tại nhức nhối nhiều năm qua vẫn chưa dẹp bỏ được. Thậm chí có dấu hiệu ngày càng tinh vi, phát triển ở quy mô lớn. Sách giả, sách lậu vẫn đang được bày bán tràn lan ở các vỉa hè, ở trong các hiệu sách ở nhiều địa bàn, nhất là các thành phố lớn. Đặc biệt, các xuất bản phẩm này được in từ các nhà xuất bản uy tín trên thị trường sách Việt Nam. Do vậy, để hạn chế xuất bản lậu, cần sự chung tay và vào cuộc của toàn xã hội, nhất là trong thời điểm cung ứng sách phục vụ mùa vụ và chuẩn bị năm học mới.