Thu giữ hơn 1.500 đôi giầy dép không “giấy khai sinh”

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự của Công an tỉnh Lào Cai dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 15/12/2020, đội Cảnh sát chống buôn lậu – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai cùng Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 1500 đôi giầy dép nam nữ không rõ nguồn gốc các loại.

Toàn cảnh kho hàng tại địa chỉ 145 Hoàng Diệu, phường Lào Cai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng rộng khoảng 300m² có chứa hàng nghìn thùng bìa giấy, bên trong có 1503 đôi giầy dép nam nữ các loại. Trong đó có sẵn những đôi giầy được đã được đóng kín để gửi đi bán.Khoảng 15h30 ngày 15/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành gồm Đội Cảnh sát phòng chống buôn lậu – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế chức vụ và môi trường (Công an TP), Đội Quản lý thị trường số 1 TP Lào Cai và Công an phường Lào Cai đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số 145, đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Nhiều nhân viên tại kho giầy dép.



Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cho chủ lô hàng trên là ông Vũ Đình Dương (SN 1995, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.