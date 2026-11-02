Thu hồi 7 triệu chiếc bao cao su do tiềm ẩn nguy cơ bị rách và thủng, khuyến cáo người dùng nên đi xét nghiệm

Giới chức Pháp ngày 30/10 thông báo thu hồi 15 dòng bao cao su siêu mỏng của công ty Richter Rubber Technology (Malaysia), đồng thời đình chỉ việc nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm được sản xuất theo quy trình bị xác định có lỗi. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng điều tra về chất lượng bao cao su lưu hành trên thị trường.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc nhiều thương hiệu như Einhorn, My Lubie, Primeros, You & Me, Amor, ON và R&S. Theo cơ quan chức năng, 15 dòng sản phẩm này tương đương khoảng 7 triệu bao cao su dành cho thị trường Liên minh châu Âu (EU), trong đó có đang tiêu thụ tại Pháp.

Lỗi sản xuất khiến màng cao su có thể bị rách

Theo Bộ Kinh tế Pháp, cơ quan Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Chống gian lận (DGCCRF) đã tiến hành kiểm tra chất lượng bao cao su trong nhiều tháng. Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào hai dòng sản phẩm bị thu hồi trong mùa hè, sau đó mở rộng nhằm xác định nguyên nhân gây ra các bất thường.

15 dòng bao cao su siêu mỏng bị thu hồi - Ảnh: AFP

Kết quả điều tra xác định Richter Rubber Technology là đơn vị sản xuất nhiều dòng bao cao su được phân phối tại thị trường châu Âu. Quy trình chế tạo dòng bao cao su siêu mỏng của doanh nghiệp này có thể khiến độ dày và chất lượng màng cao su latex không đồng đều.

Sự chênh lệch này làm phát sinh các lỗi kỹ thuật, khiến bao cao su có nguy cơ bị bục hoặc thủng khi sử dụng. Theo cơ quan chức năng, những khiếm khuyết trên có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn.

Kể từ đợt thu hồi đầu tiên trong mùa hè, 8 người sử dụng đã báo cáo tình trạng bao cao su bị rách. Các trường hợp này được xác định có liên quan đến những lô hàng đã được kiểm nghiệm và đánh giá là không đạt tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ đối với người dùng.

Giới chức Pháp cảnh báo những sản phẩm được sản xuất theo quy trình lỗi vẫn có thể đang được bày bán hoặc nằm trong tay người tiêu dùng.

Theo Reuters, quyết định mới nhất của Pháp áp dụng với toàn bộ các thương hiệu bao cao su được sản xuất theo quy trình bị xác định có vấn đề. Lệnh đình chỉ nhập khẩu và kinh doanh có hiệu lực trong một năm, đồng thời có thể được gia hạn nếu cần thiết.

Đối với những sản phẩm đã được đưa ra thị trường Pháp, nhà chức trách yêu cầu thu hồi và rút khỏi lưu thông.

Động thái này tiếp nối đợt thu hồi hồi tháng 8, khi khoảng 260.000 bao cao su bị đưa khỏi thị trường Pháp do những lo ngại tương tự về chất lượng.

Người từng sử dụng được khuyến cáo đi xét nghiệm

Trước nguy cơ sản phẩm không bảo đảm chất lượng, cơ quan chức năng Pháp khuyến cáo người từng sử dụng các dòng bao cao su nằm trong danh sách thu hồi nên đến phòng xét nghiệm y tế để kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng nên đi xét nghiệm - Ảnh: LP/Arnaud Journois

Những người có dấu hiệu chậm kinh được khuyến nghị thực hiện thử thai. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn, người dùng nên liên hệ bác sĩ hoặc các trung tâm thông tin, xét nghiệm và chẩn đoán miễn phí về bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Pháp.

Nhà chức trách cũng hướng dẫn người dân báo cáo các sự cố liên quan đến sản phẩm, đặc biệt là trường hợp bao cao su bị rách hoặc thủng trong quá trình sử dụng, thông qua nền tảng báo cáo sự cố y tế của chính phủ.

Theo Bộ Kinh tế Pháp, cơ quan DGCCRF sẽ tiếp tục giám sát việc thu hồi sản phẩm khỏi thị trường và bảo đảm các yêu cầu liên quan được thực hiện.

Danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng được đăng tải trên hệ thống Rappel Conso. Người tiêu dùng có thể tra cứu tên thương hiệu, dòng sản phẩm và thông tin nhận diện để xác định sản phẩm mình đang sử dụng có thuộc diện thu hồi hay không.

Theo Reuters, Bộ Kinh tế Pháp, AFP