Người đàn ông đi câu cá thấy sinh vật lạ như tấm chăn trên biển, danh tính khiến giới khoa học kinh ngạc

Một chuyến đi câu cá tưởng chừng bình thường đã trở thành trải nghiệm khó quên đối với một người đàn ông tại Philippines. Giữa vùng biển rộng lớn, ông bất ngờ phát hiện một vật thể có hình dáng khác thường đang di chuyển trên mặt nước. Điều khiến ông chú ý là sinh vật lạ này gần như không có phần đầu rõ ràng, trong khi cơ thể mang nhiều hoa văn và màu sắc nổi bật.

Theo GMA News ngày 10/9/2026, người chứng kiến sự việc là Neal Rana, một bác sĩ đang đi câu cá ngoài khơi thành phố Gingoog, tỉnh Misamis Oriental, Philippines. Ban đầu, ông không thể xác định thứ vừa xuất hiện trước mắt là động vật hay một vật thể đang trôi nổi trên biển.

Sinh vật lạ xuất hiện giữa biển, người đàn ông tiến lại gần quan sát

Neal Rana kể rằng khi đang ở trên thuyền, ông phát hiện một sinh vật có hình dạng gần giống hình chữ nhật, đang bơi ra xa. Vẻ ngoài khác thường của nó khiến ông cùng những người trên thuyền quyết định di chuyển theo hướng sinh vật đang bơi để tìm hiểu.

Theo lời mô tả của người đàn ông, sinh vật này trông giống một miếng thịt xông khói nổi trên mặt nước bởi không nhìn thấy phần đầu rõ ràng, trong khi bề mặt cơ thể có những hoa văn kỳ lạ.

Điều khiến ông Rana bất ngờ hơn cả là khi tiến đến gần, ông phát hiện sinh vật vừa nhìn thấy không hề đơn độc. Bên cạnh nó còn có một cá thể khác với kích thước nhỏ hơn.

Trong đó, cá thể lớn có chiều dài khoảng 1 m, còn cá thể thứ hai nhỏ hơn đáng kể. Cả hai đều có hình dáng khác biệt so với những loài sinh vật biển thông thường.

Người đàn ông cho biết đây là lần đầu tiên trong đời ông tận mắt nhìn thấy sinh vật có ngoại hình như vậy. Dù có cơ hội quan sát ở khoảng cách tương đối gần, ông vẫn không biết chính xác chúng thuộc loài nào.

Những hình ảnh được ghi lại sau đó xuất hiện trong chương trình thời sự 24 Oras của GMA News, thu hút sự quan tâm bởi vẻ ngoài hiếm gặp của hai sinh vật.

Đáng chú ý, theo thông tin được công bố, ông Rana chỉ quan sát và ghi hình chứ không bắt giữ chúng. Vậy hai sinh vật có hình dáng như những tấm khăn đang chuyển động giữa đại dương thực chất là loài gì?

Danh tính sinh vật lạ và những đặc điểm khiến giới khoa học kinh ngạc

Theo GMA News, sinh vật được bác sĩ Neal Rana phát hiện là bạch tuộc chăn, tên tiếng Anh là blanket octopus, thuộc chi Tremoctopus. Đây là nhóm bạch tuộc sống ở vùng biển khơi, nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt và hiếm khi được con người bắt gặp.

Tên gọi bạch tuộc chăn bắt nguồn từ những màng da mỏng nối giữa một số cánh tay của con cái. Khi các cánh tay duỗi rộng, lớp màng này trải ra như một tấm chăn hoặc chiếc áo choàng đang tung bay trong nước.

Những lớp màng có thể mang sắc đỏ, tím, vàng hoặc ánh kim, tạo nên hiệu ứng thị giác rất nổi bật. Khi bạch tuộc di chuyển, chúng uốn lượn theo dòng nước, khiến con vật trông giống một dải vải nhiều màu hơn là loài động vật thân mềm quen thuộc.

Theo National Geographic, lớp màng này được cho là có vai trò phòng vệ. Khi gặp nguy hiểm, bạch tuộc có thể xòe rộng các cánh tay để tạo cảm giác cơ thể lớn hơn, qua đó khiến kẻ săn mồi dè chừng.

Tuy nhiên, ngoại hình kỳ lạ chưa phải đặc điểm đáng kinh ngạc nhất của loài bạch tuộc này.

Các nghiên cứu cho thấy bạch tuộc chăn có sự chênh lệch kích thước giữa con đực và con cái thuộc hàng lớn nhất trong thế giới động vật. Trong khi con cái trưởng thành có thể dài tới khoảng 2 m, một số con đực chỉ dài khoảng 2,4 cm, tương đương kích thước một quả óc chó nhỏ. Sự khác biệt về khối lượng giữa hai giới có thể lên tới hàng chục nghìn lần.

Điều này đồng nghĩa một con bạch tuộc chăn cái trưởng thành có thể lớn hơn bạn tình của nó một cách khó tin, khác hẳn những gì thường thấy ở phần lớn các loài động vật. Không chỉ có kích thước khác biệt, bạch tuộc chăn còn sở hữu một phương thức tự vệ đặc biệt.

Theo National Geographic, chúng có khả năng sử dụng các xúc tu mang tế bào chích của sinh vật biển được gọi là sứa chiến binh Bồ Đào Nha. Loài bạch tuộc này có khả năng chống chịu tế bào chích của đối tượng đó và có thể mang những xúc tu đã tách rời để phòng vệ trước kẻ thù.

Các nhà khoa học cho rằng đây là một trong những chiến lược tự vệ đáng chú ý của động vật biển, bởi chúng tận dụng chính vũ khí của sinh vật khác để bảo vệ bản thân.

Bạch tuộc chăn thường sống ở vùng nước mở thay vì gắn bó với đáy biển như nhiều loài bạch tuộc quen thuộc. Chính tập tính sinh sống giữa đại dương rộng lớn khiến việc quan sát chúng trong môi trường tự nhiên không thường xuyên xảy ra.

Vì vậy, cuộc gặp gỡ của bác sĩ Neal Rana được xem là một trải nghiệm đáng chú ý. Từ một vật thể trông như tấm chăn đang nổi trên biển, người đàn ông đã có cơ hội tận mắt chứng kiến hai cá thể thuộc nhóm bạch tuộc có ngoại hình và đặc điểm sinh học khác thường.

Câu chuyện cũng cho thấy đại dương vẫn ẩn chứa nhiều sinh vật mà ngay cả những người thường xuyên đi biển cũng hiếm có dịp nhìn thấy.

Theo GMA, Nat Geo, The Reef