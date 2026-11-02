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Công an Hà Nội truy tìm Ngô Văn Duy SN 1977

| | Sống

Công an Hà Nội truy tìm Ngô Văn Duy SN 1977

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Ngô Văn Duy ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội ngày 1/11/2026 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã ra Quyết định truy tìm Ngô Văn Duy (SN 1977; nơi thường trú: Khu phố 10, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) là người có liên quan đến vụ việc.

Ngô Văn Duy - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Ngô Văn Duy hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Ngô Văn Duy.
Ai biết thông tin hoặc phát hiện Ngô Văn Duy ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0936.494.739), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Ngô Văn Duy SN 1977

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