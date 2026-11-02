Suýt thủng thực quản vì nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ nhựa sắc nhọn

Khoa Nội tiêu hóa (Khoa A3), Bệnh viện 19-8 vừa nội soi cấp cứu, gắp thành công một vỉ thuốc còn nguyên viên với các cạnh sắc nhọn mắc trong thực quản người bệnh, ngăn ngừa nguy cơ tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa.

Trước đó, người bệnh nhập viện sau khi nuốt phải dị vật. Qua thăm khám và nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện viên thuốc còn nguyên vỏ nhựa sắc nhọn mắc kẹt trong thực quản. Dị vật có thể gây rách, thủng niêm mạc, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Viên thuốc còn nguyên vỏ nhựa sắc nhọn mắc kẹt trong thực quản người bệnh (Ảnh: BVCC)

Xác định đây là trường hợp cần can thiệp khẩn cấp, ê-kíp Khoa Nội tiêu hóa nhanh chóng nội soi gắp dị vật . Với kỹ thuật chuyên môn và sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ đã lấy vỉ thuốc ra ngoài an toàn, không ghi nhận biến chứng chảy máu hay thủng tạng.

Theo các bác sĩ, dị vật sắc nhọn trong đường tiêu hóa có thể gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt khi mắc tại thực quản. Việc phát hiện và xử trí kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi uống thuốc, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người có thị lực kém. Người bệnh cần bóc thuốc khỏi vỉ trước khi uống, tuyệt đối không nuốt nguyên vỉ thuốc.

Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, không tự ý áp dụng mẹo dân gian hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống.