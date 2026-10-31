Thu hồi sổ đỏ do cấp sai đối tượng, căn cứ nào để cấp lại?

Tháng 12/2000, Chủ tịch UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Tâm 194 m2 đất ở lâu dài, 100 m2 hành lang theo đề nghị (ông T.V.T cho gia đình em trai sử dụng lô đất, đại diện là em dâu - bà Nguyễn Thị Tâm làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận).

Hằng năm gia đình sử dụng, đóng thuế sử dụng đất cho 194 m2 đầy đủ, không có tranh chấp.

Tháng 9/2000, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đính chính tại trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có sai sót, đính chính lại là đất ở 110 m2, hành lang 50 m2 không có quyết định, bản mô tả vị trí, sơ đồ thửa đất sau đính chính, gia đình không có chuyển nhượng, mua bán, cho tặng thửa đất mà vẫn hoàn toàn sử dụng 194 m2 đóng thuế liên tục từ năm 2000 đến nay.

Tháng 2/2026, UBND xã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cấp cho bà Tâm do đã cấp không đúng đối tượng.

Bà Tâm hỏi, nay ông T.V.T lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cho lô đất 194 m2 (sau đo đạc hiện trạng năm 2026 là 186 m2) thì áp dụng căn cứ pháp luật nào? Hộ gia đình có nguyện vọng cấp lại hiện trạng đất ở đã sử dụng ổn định, không vi phạm pháp luật, không có tranh chấp, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần bổ sung hồ sơ, tài liệu gì khác theo quy định không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tại địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại địa phương, tình trạng pháp lý, quá trình quản lý, sử dụng của thửa đất, các quy định cụ thể thi hành Luật Đất đai do địa phương ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến chung như sau:

Tại Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 quy định đính chính, thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã cấp. Theo đó, tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;".

Tại điểm c khoản 3 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định".

Tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Theo đó, tại khoản 2 Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"2. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 138 của Luật này".

Tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai. Do đó, thành phần hồ sơ nộp và trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ do UBND cấp tỉnh quy định.

Đề nghị bà liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tại địa phương để được xem xét, giải quyết cụ thể trên cơ sở hồ sơ, tài liệu thực tế của thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để bà biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.