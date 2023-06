Thu hơn 663.000 tỷ đồng tiền thuế sau 5 tháng

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 48%); 08/20 khoản thu đạt dưới mức 48%.

Bên cạnh đó cũng có 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm ngoái; 8/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ gồm thuế bảo vệ môi trường ước bằng 53%%; lệ phí trước bạ ước bằng 72,5%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 44,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 48,9%.

Tổng cục Thuế cho biết, có 17/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 48%; 21/63 địa phương tiến độ thu ở mức trung bình (42-48%). Đặc biệt có 25/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 42%); trong đó một số địa phương có tiến độ thu rất chậm dưới 35% dự toán như Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Lai Châu, Thái Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bình Phước, Phú Yên, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La.

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế và để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, Tổng cục Thuế cho biết thời gian tới sẽ tập trung rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa bù đắp các khoản hụt thu. Ngoài ra, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cùng với đó, ngành thuế sẽ thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Ngành cũng tập trung các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế có thể giảm; thanh tra, kiểm tra; quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; hoàn thuế.