Thu nhập 735 triệu/năm, nợ hơn 3,2 tỷ đồng: Cặp vợ chồng tiết lộ cách thoát nợ

Từ cuộc sống tiêu tiền không cần nhìn số dư tài khoản, một cặp vợ chồng trẻ tại Mỹ đã có màn “quay xe” ngoạn mục khi trả sạch hơn 123.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng) tiền nợ chỉ trong vòng 3 năm bằng cách bán đồ đạc, giảm tốc độ internet và nói không với việc ăn ngoài.

Nhân vật chính là Chris Espinosa (29 tuổi) và vợ Morgan (28 tuổi) , sống tại bang Oklahoma (Mỹ). Trước đó, họ đang gánh trên vai khoản nợ khổng lồ gồm hơn 88.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) vay sinh viên, 29.000 USD (khoảng 761 triệu đồng) tiền mua xe, 5.200 USD (khoảng 136 triệu đồng) nợ thẻ tín dụng và 1.100 USD (khoảng 28,8 triệu đồng) tiền nhẫn cưới.

Cặp đôi đã phải gánh khoản nợ ngay khi mới tốt nghiệp đại học. (Ảnh Daily Mail)

Điều đáng nói là khi mới yêu nhau, tổng thu nhập của cả hai chỉ khoảng 28.000 USD/năm (khoảng 735 triệu đồng) , nhưng họ vẫn chi mạnh tay cho xe mới, iPhone đời mới, đồ trang sức và nội thất đắt tiền để “không thua kém bạn bè”. Lối sống tiêu xài theo hình ảnh khiến nợ nần nhanh chóng phình to, kéo theo căng thẳng trong hôn nhân.

Chris là người tiêu tiền thoáng tay, trong khi Morgan lại khá tiết kiệm. Những cuộc tranh cãi về tài chính diễn ra thường xuyên, đến mức vào tháng 5/2015, họ buộc phải ngồi lại và đưa ra quyết định: hoặc thay đổi lối sống, hoặc để nợ nần nhấn chìm tương lai .

Thời điểm đó, thu nhập của cặp đôi đã cải thiện nhờ được thăng chức, đạt khoảng 89.000 USD/năm (khoảng 2,3 tỷ đồng) , sau đó tăng lên 93.000 USD (khoảng 2,4 tỷ đồng) vào năm 2017 . Tuy nhiên, thay vì nâng cấp cuộc sống, họ chọn cách “thắt lưng buộc bụng” tối đa: dành ít nhất một nửa thu nhập mỗi tháng để trả nợ , chuyển sang sống trong căn hộ nhỏ, lập ngân sách chi tiêu chi tiết từng khoản.

Chiếc Toyota Prius đời mới của họ cũng được đổi lấy một mẫu xe rẻ hơn. Truyền hình cáp bị cắt, internet giảm tốc độ. Họ gọi cho nhà mạng để thương lượng lại cước phí, rà soát các gói bảo hiểm để giảm chi. Morgan nhận thêm việc dọn dẹp nhà cửa, còn Chris bán gần như toàn bộ đồ đạc không cần thiết, kể cả những chiếc iPhone mới mua.

Họ đã đổi chiếc xe sang trọng của mình sang chiếc rẻ hơn để tiết kiệm tiền. (Ảnh Daily Mail)

“Trong mọi cặp đôi luôn có một người tiết kiệm và một người tiêu xài hoang phí, và tôi chính là người thứ hai” , Chris thừa nhận. “Chúng tôi từng cãi nhau như cơm bữa vì tiền bạc, nhưng nợ nần đã buộc cả hai phải thay đổi”.

Suốt hơn ba năm, họ sống gần như bằng một khoản lương, mỗi tháng chi ít nhất 2.000 USD (khoảng 52,5 triệu đồng) cho việc trả nợ , chỉ giữ lại 1.000 USD (khoảng 26,2 triệu đồng) tiền mặt để phòng trường hợp khẩn cấp. Mục tiêu của họ là dồn toàn lực trả hết từng khoản nợ, ưu tiên những khoản lớn trước.

Morgan chia sẻ rằng ban đầu cô từng nản chí vì tiến độ quá chậm, nhưng dần dần, việc nhìn thấy số dư nợ giảm đi từng tháng đã tạo động lực để cả hai tiếp tục.

Ngày 15/6/2018 , cặp đôi chính thức trả xong khoản nợ thẻ tín dụng cuối cùng, đánh dấu lần đầu tiên họ hoàn toàn không nợ tiền kể từ khi còn là thiếu niên . Để ăn mừng, Chris và Morgan tự thưởng cho mình một chuyến du lịch Cancun và toàn bộ chi phí đều được thanh toán bằng tiền mặt.

Cặp vợ chồng U30 đã trả hết khoản nợ hơn 123.000 USD trong ba năm sau khi lập ngân sách tiết kiệm hàng tháng nghiêm ngặt và cắt giảm chi tiêu cho những thứ xa xỉ. (Ảnh Daily Mail)

“Ba năm qua đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về tiền bạc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại với lối sống dựa vào thẻ tín dụng nữa”, Chris nói.

Câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ này được chia sẻ rộng rãi như một ví dụ điển hình cho thấy: nợ nần hiếm khi đến từ một quyết định sai lầm duy nhất, mà thường là hệ quả của lối sống chi tiêu theo cảm xúc và áp lực “bằng bạn bằng bè”. Thu nhập tăng không đồng nghĩa với an toàn tài chính, nếu cách sử dụng tiền không thay đổi. Muốn thoát nợ và giữ tiền, cần kỷ luật, mục tiêu rõ ràng và sự đồng lòng trong gia đình. Cắt giảm những khoản chi “tưởng nhỏ nhưng cộng lại rất lớn”, dám hạ thấp chuẩn sống trong một giai đoạn ngắn để đổi lấy sự tự do dài hạn – đó chính là nền tảng của một tài chính bền vững.

Theo Daily Mail