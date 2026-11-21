Mua nhà là mục tiêu mà nhiều cặp đôi đặt ra khi bắt đầu tính chuyện xây dựng gia đình, nhưng thực tế sau đó, không phải ai cũng quyết tâm đến cùng. Bởi giá nhà ngày càng cao, nếu cố mua nhà, tiền đặt cọc, khoản vay ngân hàng và chi phí sinh hoạt hàng tháng sẽ tạo thành áp lực tài chính không nhỏ.

Thế nên không ít người đã tạm gác mục tiêu mua nhà lại, cho bản thân thêm thời gian cố gắng kiếm tiền, làm việc và tích lũy. Và gia đình Yu Yue - Một cặp vợ chồng trẻ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) là một trong số đó.

Kết hôn từ năm 2022 sau 4 năm hẹn hò, đến năm 2024, Yu Yue và chồng mới chốt mua căn hộ giá 2,3 triệu NDT (khoảng 8,88 tỷ đồng). Cô cho biết ngay từ khi hẹn hò, cả 2 đã thống nhất sau này nếu kết hôn, sẽ cố gắng mua nhà bằng mọi giá.

Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, Yu Yue mang thai rồi sinh con. Những khoản chi liên quan đến thai sản, chăm sóc em bé và sinh hoạt gia đình khiến số tiền hai người dành dụm cho kế hoạch mua nhà gần như cạn kiệt. Trong thời gian này, họ vẫn phải thuê nhà. Có lần, con mới sinh bị vàng da, bác sĩ khuyên nên đưa bé về nhà tắm nắng, nhưng căn nhà thuê chật chội, các tòa nhà san sát khiến ánh sáng gần như không lọt vào. Yu Yue càng mong muốn sớm có một nơi ở ổn định cho gia đình.

Ban đầu, cả 2 dự định về quê sinh sống và làm việc vì giá nhà ở quê rẻ hơn. Tuy nhiên sau 1 thời gian cân nhắc, Yu Yue nói với chồng rằng cô muốn ổn định cuộc sống tại Bắc Kinh. Cô không muốn mua một căn nhà nhỏ ở quê chỉ để "cho có", bởi mục tiêu của cô vẫn là xây dựng gia đình, đồng thời phát triển sự nghiệp ở đô thị hạng nhất của Trung Quốc.

Đến năm 2024 khi quyết định mua căn hộ 2,3 triệu NDT (khoảng 8,88 tỷ đồng), tổng thu nhập của Yu Yue và chồng rơi vào khoảng 19.500 NDT/tháng (khoảng 75,4 triệu đồng). Trong đó, Yu Yue kiếm được khoảng 12.000 NDT/tháng (46,4 riệu đồng), còn lương của chồng 7.500 NDT (29 triệu đồng).

Với mức thu nhập này, Yu Yue cho rằng nếu tiếp tục chờ đến khi tích lũy đủ tiền mới mua nhà, thì có lẽ phải ở thuê gần như cả đời. Vì vậy, cô quyết định "liều" vay ngân hàng, bạn bè người thân để có tiền trả trước cho căn hộ 2,3 triệu NDT (khoảng 8,88 tỷ đồng).

"Tôi ưu tiên vay người thân trước vì như vậy sẽ không bị tính lãi, sau đó mới tính tới chuyện vay ngân hàng" - Yu Yue chia sẻ.

Cụ thể, cô cho biết 2 vợ chồng đã vay bố mẹ 300.000 NDT (1,16 tỷ đồng), vay 2 người bạn thân 400.000 NDT (1,54 tỷ đồng), vay ngân hàng 1,3 triệu NDT (khoảng 5,03 tỷ đồng); 300.000 NDT (khoảng 1,15 tỷ đồng) còn lại là tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng từ thời còn độc thân.

Ảnh minh họa

Như vậy, tổng số tiền vợ chồng Yu Yue đã vay để mua căn nhà đầu tiên là 2 triệu NDT (6,57 tỷ đồng). Đây hoàn toàn không phải số tiền nhỏ, nhưng Yu Yue cho rằng nếu chia nhỏ nghĩa vụ trả nợ và duy trì công việc ổn định, gia đình vẫn có thể xoay xở được.

Sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà, vợ chồng Yu Yue hai thống nhất dành khoảng 8.000 NDT/tháng (30,88 triệu đồng) cho các khoản liên quan đến nhà ở. Trong đó, khoảng 6.000 NDT (23,16 triệu đồng) dùng để trả góp ngân hàng, 2.000 NDT (7,72 triệu đồng) còn lại được dành riêng để hoàn trả tiền vay bố mẹ,bạn bè. Phần còn lại được dùng cho ăn uống, chăm sóc con nhỏ, đi lại và các chi phí sinh hoạt khác.

Đến nay sau gần 2 năm gánh nợ mua nhà, Yu Yue cho biết 2 vợ chồng vẫn duy trì mức chi tiêu như cũ dù thu nhập đã tăng đáng kể so với con số 19.500 NDT/tháng (75,4 triệu đồng). Phần thu nhập tăng thêm đều được Yu Yue dùng để trả nợ.

Yu Yue hiểu rằng cho đến khi trả hết khoản vay ngân hàng, gia đình sẽ phải thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm và những chuyến du lịch không cần thiết. Tuy nhiên, cô vẫn chấp nhận đánh đổi để đổi lấy một nơi ở ổn định lâu dài. Thay vì tiếp tục trả tiền thuê nhà mỗi tháng mà không tích lũy được tài sản, cô muốn số tiền mình bỏ ra ít nhất cũng góp phần hình thành một căn nhà thuộc sở hữu của gia đình.