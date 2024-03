Thu nhập bao nhiêu tiền mỗi tháng có thể mua ô tô điện?

Co kéo phụ phí sinh hoạt đủ để trả góp mua xe

"Tiết kiệm 176.000 mỗi ngày" là dòng ghi chú chị Trần Thị Lan Phương (Tây Mỗ, Hà Nội) mới thêm vào danh mục chi tiêu của cả gia đình, sau khi quyết định chốt cọc một chiếc VF 5 Plus. "Số tiền không nặng nề nên khéo co kéo các khoản mua sắm, cafe thì gần như không ảnh hưởng tới chi tiêu của cả gia đình", chị Phương nói sau cú chốt cọc sớm hơn dự tính tới… vài năm.

Cách đây vài ngày, vợ chồng chị Phương biết tới chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" của VinFast và không khỏi bất ngờ bởi những chính sách "hời" vượt ngoài tưởng tượng. "Vay tới 8 năm, giá trị vay tới 70% giá xe, lãi suất siêu thấp: 5% 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối", chị Phương điểm danh "3 nhất" của chương trình.

Chị Phương đã tự tay lập bảng tính để cân đo khoản chi tiêu. Theo đó, với gói vay lên tới 70% giá xe, gia đình chị chỉ cần bỏ ra 30% vốn tự có. Như chiếc VF 5 Plus kèm pin hai vợ chồng chị đã "nhắm" từ năm ngoái (giá niêm yết hiện tại bao gồm cả sạc là 559 triệu đồng), số tiền cần có ban đầu chỉ khoảng hơn 167 triệu đồng. Còn lại là khoản trả góp 5,29 triệu đồng mỗi tháng, tức là 176.000 đồng/ngày.

"Hai vợ chồng có quỹ 200 triệu đồng. Với ‘tốc độ’ tiết kiệm hiện tại, cả nhà định bụng 2 năm nữa mới sắm xe. Ngày trước cũng nghĩ việc vay ngân hàng nhưng ngặt nỗi, nếu gặp thời điểm lãi suất… nhảy lò xo như mấy năm vừa rồi thì tiền tiết kiệm không đủ trả lãi", chị Phương nói.

Bởi thế, với lãi suất cực hấp dẫn VinFast công bố, chị Phương và chồng ngay lập tức chớp cơ hội. Chị thừa nhận, có VinFast "gánh" mọi rủi ro thì gia đình chị yên tâm "kê cao gối ngủ".

Chia sẻ trên các diễn đàn lớn về ô tô, không ít khách hàng cũng tính toán, với mức chi cả gốc và lãi từ hơn 5 triệu đồng, rất nhiều đối tượng khách hàng đều dễ dàng mua xe điện, từ người trẻ độc thân mới đi làm tới các gia đình có thu nhập ở mức trung bình. Ngoài VF 5 Plus, nếu có nhu cầu với các mẫu xe phân khúc cao hơn như VF 6 hay VF e34, khoản chi cố định hàng tháng cũng chỉ dưới 8 triệu đồng – số tiền phù hợp với thu nhập của người dân làm ở nhiều ngành nghề lĩnh vực. Số tiền này cũng rẻ hơn nhiều nếu so với phương án thuê xe hoặc di chuyển bằng taxi trong khi người mua được hoàn toàn sở hữu xe.

Với chi phí dưới 8 triệu đồng mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu VF 5 Plus, VF 6 hoặc VF e34.

Tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi năm nhờ xe điện



Ngoài chi phí để mua xe, không ít người mua xe điện lần đầu cũng đặt ra câu hỏi: "Nuôi" xe điện VinFast cần bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Đây cũng là đề tài nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các chủ xe điện. Anh Trần Mạnh Tú, một trong những vị khách sớm sở hữu VF 5 Plus tại TP.HCM, đã ghi chép tỉ mỉ các khoản chi cho chiếc xe điện của cả gia đình. Sau 2.000km đầu tiên, chi phí sạc của anh chỉ vào khoảng dưới 800.000 đồng, tức là khoảng 400 đồng/km. Mức chi trả này theo anh còn rẻ hơn một chiếc xe máy tay ga mà gia đình anh đang sử dụng.

Sau 2 tháng sử dụng VF 5 Plus, anh Tú nhẩm tính, gia đình anh tiết kiệm được khoảng 3-4 triệu đồng. "Tính ra mỗi năm tiết kiệm được cả chục triệu đồng so với đi xe xăng. Sử dụng ô tô mà rẻ như xe máy thì đúng là thu nhập của dân văn phòng hoặc lao động phổ thông cũng hoàn toàn thoải mái", anh Tú nhận xét.

Ngoài chi phí sử dụng, nhiều khách hàng cũng cho biết, chi phí bảo dưỡng với xe điện cũng "rẻ đặc biệt". Như anh Phùng Thế Trọng, một YouTuber có tiếng từng trải nghiệm bảo dưỡng chiếc VF 5 Plus lần đầu ở mốc 12.000km với chi phí khó tin chỉ 250.000 đồng, bằng khoảng 1/3-1/4 so với xe xăng cùng phân khúc. Trước đó, chiếc Toyota từng sở hữu khiến anh phải rút ví tiền triệu cho mỗi 5.000km. "Thực sự quá là kinh tế khi xe điện chạy được dài hơn gấp đôi so với xe xăng của Nhật mà tiền thì tốn ít hơn", anh Phùng Thế Trọng nhận xét.

Ngoài chi phí, rất nhiều khách hàng Việt còn bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với xe điện với những trang bị hoàn toàn "trên cơ" so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc. Đáng chú ý, những tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên xe điện VinFast được cộng đồng yêu xe đánh giá là số 1 thị trường. Đây là những tính năng mang lại sự tiện lợi và bảo đảm an toàn cho người trong xe và thường được các hãng gắn với những mẫu ô tô hạng sang có mức giá vài tỷ đồng. Trong khi đó, với xe điện VinFast, chủ xe nghiễm nhiên được tận hưởng "buồng lái công nghệ" với loạt tính năng ADAS ngay từ những mẫu xe ở phân khúc phổ thông.

Những tính năng hỗ trợ lái nâng cao của xe điện VinFast được cộng đồng người dùng đánh giá cao.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, chính sách này của VinFast là một giải pháp kích cầu vô cùng hiệu quả để thúc đẩy phổ cập xe điện ở Việt Nam. "Thảnh thơi về chi phí trong khi giá trị sử dụng cao hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc, xe điện VinFast rõ ràng có quá nhiều lợi thế để chiếm lòng tin của khách hàng", một chuyên gia kinh tế nhận xét.