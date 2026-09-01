Thu nhập bình quân (PPP) từng bằng 1/2 Philippines, 1/3 Indonesia, Việt Nam mất 26 năm vượt Philippines, mấy năm vượt Indonesia?

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Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1990, thu nhập bình quân đầu người (PPP) của Việt Nam thấp hơn thu nhập bình quân (PPP) của Indonesia (3.000 USD) và Philippines (2.620 USD). Theo đó, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/3 Indonesia và chưa bằng 1/2 Philippines.

Giai đoạn 1990-2017, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam liên tục thấp hơn Philippines. Tuy nhiên, đến năm 2018, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam đã vượt qua Philippines. Năm 2018, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam đạt khoảng 9.500 USD, còn của Philippines đạt khoảng 9.250 USD. Như vậy, thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam vượt Philippines sau 26 năm. Trong khi đó, thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam vẫn thấp hơn Indonesia.

Sau đó đến năm 2025, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam đã vượt qua Indonesia. Năm 2025, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam đạt khoảng 17.580 USD, còn của Indonesia đạt khoảng 17.190 USD. Như vậy, thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam vượt Indonesia sau 35 năm.

Thu nhập bình quân (PPP) các nước khối ASEAN giai đoạn 1990 – 2025. Nguồn: WB.

Năm 2025, thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam xếp thứ 5/10 trong khối ASEAN, đạt khoảng 17.580 USD. Theo đó, thu nhập bình quân (PPP) của Singapore, Brunei, Malaysia và Thái Lan vẫn xếp trên Việt Nam.

Thu nhập bình quân (PPP) các nước khối ASEAN năm 2025. Nguồn: WB.

Sau 35 năm nỗ lực phát triển, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam đã tăng từ 1.100 USD năm 1990 lên 17.580 USD năm 2025. Trong giai đoạn 1990 - 2025, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam có mức tăng lớn nhất trong khối ASEAN (gấp hơn 15 lần). Các quốc gia khác đều có sự cải thiện nhưng chậm hơn như: Myanmar (gấp hơn 13 lần), Lào (gấp gần 10 lần), Campuchia (gấp hơn 7 lần), Malaysia (gấp hơn 6 lần), Thái Lan (gấp gần 6 lần), Singapore (gấp 5,7 lần), Indonesia (gấp hơn 5,7 lần), Philippines (gấp hơn 5,5 lần), Brunei (gấp 1,4 lần).