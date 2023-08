Thu nhập công nhân, người lao động chỉ đáp ứng 45% nhu cầu chi tiêu

Bà Phạm Thị Thu Lan, Phó viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, đơn vị đã thực hiện khảo sát ý kiến gần 3.000 công nhân ở 6 tỉnh, thành phố. Khảo sát cho thấy có 52,3% người lao động làm thêm giờ, trung bình 1,75 giờ/ngày. Phần lớn người lao động được khảo sát tình nguyện làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Công nhân lao động tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội bán hàng để có thêm thu nhập.

Năm 2024, tình trạng thiếu hụt đơn hàng được dự báo vẫn còn tiếp diễn, khi có 17,2% doanh nghiệp khảo sát cho biết tình hình thiếu đơn hàng của doanh nghiệp năm 2024 sẽ tăng lên so với năm 2023.

Tiền lương cơ bản bao gồm làm đủ giờ ngày công là hơn 6 triệu đồng/tháng, cao hơn 8,4% so với khảo sát tháng 3/2022, cao hơn mức lương tối thiểu vùng từ 37,5% đến 51,9% tùy theo từng vùng.

Chi tiêu năm 2023 tăng 19% so với năm 2022, với tổng chi tiêu là gần 12 triệu đồng/tháng. Trong đó, họ chi tiêu nhiều hơn cho lương thực thực phẩm, chiếm gần 70%.

Qua khảo sát, hơn 24% người lao động vừa đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản, có đến 75,5% người lao động cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng nhu cầu chi tiêu của họ, thậm chí có trường hợp thu nhập chỉ đáp ứng 45% nhu cầu chi tiêu.

Bà Phạm Thị Thu Lan thông tin, hơn 53% số lao động cho rằng vì tiền lương cân nhắc đến việc lập gia đình, không sinh con, tiền lương không đủ lo cho con ở thành phố nên phải gửi về quê.

Về nhà ở, hơn 23% tiền lương để trả tiền thuê nhà, trung bình 1,8 triệu đồng/tháng bao gồm cả điện nước. Bên cạnh đó, trong số 157 doanh nghiệp tham gia khảo sát hầu hết đều xây dựng thang bảng lương, mức thấp nhất bằng với lương tối thiểu vùng.

Có 23,4% doanh nghiệp khi xác định mức lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp đã cắt bỏ 2 khoản phụ cấp độc hại và phụ cấp đào tạo. Phần lớn doanh nghiệp điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo nghị định của Chính phủ, song vẫn còn 10,1% được điều chỉnh thấp hơn 6%.

Còn theo ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn dệt may Việt Nam, cán bộ công đoàn mong muốn người lao động có việc làm, tăng thu nhập. Song, doanh nghiệp lại gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may giảm hơn 20%, tương đương gần 4 tỷ USD. Số công nhân mất việc lên đến hơn 600.000 người. Do đó, tình trạng này sẽ tác động liên quan tiền lương của người lao động và tiền lương tối thiểu sắp được đàm phán tới đây. Tăng lương tối thiểu vùng với đối tượng không đảm bảo lương tối thiểu vùng thì có ý nghĩa. Một số doanh nghiệp có người lao động không đảm bảo mức lương bằng lương tối thiểu vùng đã phải bù lương từ những người cao hơn. Tuy nhiên, với người lương cao hơn, như mức lương bình quân trong ngành dệt may 6 tháng đầu năm là 8,8 triệu đồng/người, khi tăng lương thu nhập thực tế không tăng.