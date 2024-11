Sau hơn 20 năm chia tách, huyện dự kiến có sân bay được tái lập

Theo Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025, thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 77,67 km2, quy mô dân số là 155.438 người của huyện Long Điền và toàn bộ diện tích tự nhiên là 189,74 km2, quy mô dân số là 86.063 người của huyện Đất Đỏ.

Sau khi thành lập, huyện Long Đất có diện tích tự nhiên là 267,42 km2 và quy mô dân số là 241.501 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Long Đất , thành lập xã Tam An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,98 km2, quy mô dân số là 4.706 người của xã An Nhứt, toàn bộ diện tích tự nhiên là 17,39 km2, quy mô dân số là 9.457 người của xã An Ngãi và toàn bộ diện tích tự nhiên là 13,75 km2, quy mô dân số là 8.470 người của xã Tam Phước. Sau khi thành lập, xã Tam An có diện tích tự nhiên là 37,12 km2 và quy mô dân số là 22.633 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 18,15 km2, quy mô dân số là 4.785 người của xã Lộc An vào xã Phước Hội. Sau khi nhập, xã Phước Hội có diện tích tự nhiên là 40,82 km2 và quy mô dân số là 12.395 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,98 km2, quy mô dân số là 4.609 người của xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải. Sau khi nhập, thị trấn Phước Hải có diện tích tự nhiên là 28,92 km2 và quy mô dân số là 30.545 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã.

Sau khi sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã: Láng Dài, Long Tân, Phước Hội, Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Tỉnh, Tam An và 4 thị trấn: Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải, Phước Hải.

Giải thể Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành lập Tòa án nhân dân huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tòa án nhân dân huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân huyện Long Điền và Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Đất có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Huyện Long Đất dự kiến có sân bay

Như vậy, sao 20 năm chia tách, huyện Long Đất được sáp nhập trở lại. Theo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải thích: Long Đất là tên gọi của đơn vị hành chính có từ năm 1951. Khi đó tỉnh Bà Rịa - Chợ Lớn được thành lập (gọi tắt là tỉnh Bà Chợ), được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai huyện Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Điền - Đất Đỏ (gọi tắt là Long Đất).

Đến năm 1991, khi thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 đơn vị hành chính cấp huyện gồm TP Vũng Tàu và các huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc và Côn Đảo.

Huyện Long Đất (mới) có thế mạnh lớn về du lịch nghỉ dưỡng biển.

Đến 12/2003, Chính phủ tách huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ và hai huyện này tồn tại cho đến khi Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực.

Vào tháng 12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch 2 sân bay chuyên dùng cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại quy hoạch, trong phương án phát triển kết cấu hạ tầng hàng không, bên cạnh việc quy hoạch phát triển cảng hàng không Côn Đảo với quy mô, cấp sân bay, công suất thiết kế, diện tích đất dự kiến theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn định hướng quy hoạch 2 sân bay chuyên dùng.

Vị trí sân bay Đất Đỏ (dự kiến) sẽ cách trung tâm huyện khoảng 8,5km.

Đó là sân bay Gò Găng (thay thế sân bay Vũng Tàu hiện nay để chuyển sang mục đích phát triển thương mại dịch vụ theo Quyết định số 586/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đến năm 2035) và sân bay Đất Đỏ. Trong đó, sân bay Đất Đỏ được quy hoạch là sân bay cấp 4C, diện tích đất dự kiến khoảng 244,3ha.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã văn bản gửi các bộ, ngành để lấy ý kiến thẩm định về dự án xây dựng sân bay Đất Đỏ do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đề xuất.

Theo đề xuất, dự án đầu tư xây dựng sân bay Đất Đỏ có địa điểm tại xã Lộc An và xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vị trí này cách trung tâm huyện Đất Đỏ về phía Đông khoảng 8,5km.

Theo đường bộ (QL55) từ vị trí số 1 đến thị trấn Đất Đỏ khoảng 11km và đến trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 22km. Theo tuyến đường ven biển từ vị trí này đến Khu du lịch phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip khoảng 13km.

Sân bay đảm bảo khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ.

Nếu được triển khai, sân bay Đất Đỏ sẽ thuộc địa phận của huyện Long Đất mới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.