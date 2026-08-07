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Thu phí cao tốc Bắc - Nam đạt hơn 1.300 tỷ đồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau 4 tháng thu phí, 5 dự án thành phần trên cao tốc Bắc - Nam phía đông thu hơn 1.300 tỷ đồng, tạo nguồn lực mở rộng hạ tầng.

Thu phí cao tốc Bắc - Nam đạt hơn 1.300 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh: VGP

Sau 4 tháng triển khai thu phí, 5/8 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đã thu về hơn 1.300 tỷ đồng. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống cao tốc quốc gia.

Theo báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ đang triển khai kế hoạch mở rộng nhiều đoạn tuyến nhằm nâng cao năng lực thông hành. Trong đó, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành mở rộng lên 6 làn xe; hai đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến còn lại trong giai đoạn 2026 - 2030. Đối với hệ thống trạm dừng nghỉ, 13 trong tổng số 21 trạm trên toàn tuyến đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành. Toàn bộ các trạm dự kiến sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

Theo Minh Hằng

VTV

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