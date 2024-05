"Thứ phi phương Bắc" có nhan sắc tuyệt mỹ khiến vua Bảo Đại mê mẩn, cuối đời có "kết buồn" giống Nam Phương Hoàng hậu

Vị "thứ phi" xinh đẹp có thể lái xe, cưỡi voi vì Bảo Đại

Trong các người vợ không chính thức của Bảo Đại, có thể nói bà Mộng Điệp là người vợ yêu chiều ông bậc nhất. Khi đến với nhau, vua Bảo Đại đã thoái vị, nhưng bà vẫn được biết đến với danh hiệu "thứ phi phương Bắc".

Giai nhân Mộng Điệp sinh năm 1924 tại Bắc Ninh. Bà gặp vua Bảo Đại lần đầu tiên trên sân quần vợt ở Hà Nội vào năm 1945. Ngay lần gặp đó, ông đã si mê vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng của người con gái Kinh Bắc rồi đón bà về sống chung tại căn hộ trên đường Trần Hưng Đạo. Trong lúc bà Mộng Điệp mang bầu, Bảo Đại đã mê đắm một người đẹp nổi tiếng khác là Lý Lệ Hà.

Giai nhân Mộng Điệp xinh đẹp, dịu dàng.

Dù vậy "thứ phi phương Bắc" vẫn hết lòng với Bảo Đại. Năm 1946, khi cựu hoàng nhân chuyến công tác Trung Quốc để bỏ sang Hồng Kông, bà lặn lội sang thăm và mang tiền cho ông tiêu dùng.

Khi ông lên Tây Nguyên lập Hoàng triều Cương thổ, bà cũng ở bên cạnh. Bà giỏi lái xe, cưỡi voi, luôn giúp cựu hoàng có cuộc sống thoải mái với thú vui săn bắn.

Không những vậy, "thứ phi" Mộng Điệp còn rất được lòng Từ Cung Hoàng thái hậu do bà thực hiện tế tự tổ tiên hoàng tộc chu đáo. Thậm chí, bà còn được thái hậu ban cho mũ áo để hay mặt Nam Phương Hoàng hậu trong các cuộc tế lễ.

Dù cả đời hết lòng vì cựu Hoàng Bảo Đại, nhưng cũng giống như Hoàng hậu Nam Phương những năm tháng cuối đời bà sống trong cô quạnh. Không những vậy, bà Mộng Điệp cũng mắc bệnh tim giống bà Nam Phương.

Năm Hoàng hậu Nam Phương 49 tuổi, bệnh tim ngày càng nặng, sau đó bà đau cổ, sốt rồi qua đời. Còn "thứ phi" Mộng Điệp thì bị ngã gãy chấn thương ở cổ, do mắc bệnh tim nên cuộc phẫu thuật không thành công, bà hưởng thọ 87 tuổi.

Thứ phi Mộng Điệp cùng con trai Bảo Hoàng.

Có thể thấy, cuộc đời 2 người vợ của cựu Hoàng Bảo Đại đều có nhiều điểm tương đồng. Họ đã từng hết lòng vì chồng, vì con, nhưng cuối đời sống trong cảnh cô đơn. Cả 2 đều qua đời do nguyên nhân có liên quan đến bệnh tim mạch.

Đến ngày nay, các bệnh liên quan đến tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên thế giới - do số liệu của WHO.

Bệnh tim mạch là gì?

Bệnh tim mạch (CVD) là một nhóm các rối loạn về tim và mạch máu. Chúng bao gồm:

- Bệnh tim mạch vành - một bệnh về mạch máu cung cấp cho cơ tim;

- Bệnh mạch máu não - một bệnh về mạch máu cung cấp cho não;

- Bệnh động mạch ngoại biên - bệnh về mạch máu cung cấp cho cánh tay và chân;

- Bệnh thấp khớp - tổn thương cơ tim và van tim do sốt thấp khớp, do vi khuẩn liên cầu gây ra;

- Bệnh tim bẩm sinh - dị tật bẩm sinh ảnh hưởng đến sự phát triển và hoạt động bình thường của tim do dị tật cấu trúc tim từ khi sinh ra;

- Huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc mạch phổi - cục máu đông trong tĩnh mạch chân, có thể bong ra, di chuyển đến tim, phổi.

Các cơn đau tim và đột quỵ thường là những biến cố cấp tính, chủ yếu gây ra bởi sự tắc nghẽn ngăn cản máu chảy đến tim hoặc não. Lý do phổ biến nhất cho tình trạng này là sự tích tụ các chất béo tích tụ trên thành trong của các mạch máu cung cấp máu cho tim hoặc não. Đột quỵ có thể do chảy máu từ mạch máu trong não hoặc do cục máu đông.

Triệu chứng thường gặp của bệnh tim mạch là gì?

Hình minh họa.

Thông thường, không có triệu chứng của bệnh mạch máu tiềm ẩn. Cơn đau tim hoặc đột quỵ có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý có từ trước. Các triệu chứng của cơn đau tim bao gồm:

- Đau hoặc khó chịu ở giữa ngực; và/hoặc đau hoặc khó chịu ở cánh tay, vai trái, khuỷu tay, hàm hoặc lưng.

- Ngoài ra người bệnh có thể cảm thấy khó thở hoặc hụt hơi; buồn nôn hoặc nôn mửa; choáng váng hoặc ngất xỉu; đổ mồ hôi lạnh; trở nên nhợt nhạt. Phụ nữ có nhiều khả năng bị khó thở, buồn nôn, nôn và đau lưng hoặc hàm hơn nam giới.

- Triệu chứng phổ biến nhất của đột quỵ là yếu đột ngột ở mặt, cánh tay hoặc chân, thường gặp nhất ở một bên cơ thể.

Các triệu chứng khác:

- Tê mặt, cánh tay hoặc chân, đặc biệt là ở một bên cơ thể; nhầm lẫn, khó nói hoặc hiểu lời nói; khó nhìn bằng một hoặc cả hai mắt; đi lại khó khăn, chóng mặt và/hoặc mất thăng bằng hoặc phối hợp; nhức đầu dữ dội không rõ nguyên nhân; ngất xỉu hoặc bất tỉnh.

Những người gặp phải những triệu chứng này nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.